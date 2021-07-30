【Edan呂爵安 / MIRROR / 小諧星】本地男團MIRROR成員Edan（呂爵安）最近推出了第二首個人單曲《小諧星》，新歌MV亦邀得女神周秀娜任女主角，發布後短短幾天已獲135萬觀看次數，穩坐YouTube發燒影片冠軍。近日Edan的粉絲後援會推出了《小諧星》的宣傳計劃，將會在全港各區的巴士站設燈箱應援廣告，另外還有舉行廣告牌！



MIRROR成員Edan（呂爵安）最近推出了第二首個人單曲《小諧星》。（ig @ edanlui）

《香港01》旅遊頻道記者幫各位「爵屎」（呂爵安粉絲名稱）整理了26個必去打卡位，總有一個在你屋企或公司附近！立即按圖睇睇全港各大打卡位😍👇👇

+ 8

🤩同場加映1：張家朗奪金戴港產口罩 7大襯衫口罩最平$1.7個 RAZE淡粉有氣質🤩

香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運花劍決賽擊敗意大利選手奪得金牌，寫下港隊歷史佳績，全港市民都為他瘋狂歡呼。而這位「香港193劍神」最近經常戴一款立體口罩，在昨晚（26日）的頒獎典禮亦有戴著，究竟是哪一個牌子？就等記者為你解答！本文亦精選了7款襯衫必備口罩，立即按圖睇埋其餘6大襯衫必備靚色口罩推介🤩👇👇

+ 11

想知更多高質火鍋店推介，例如粥底火鍋、港式火鍋，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉全港火鍋打邊爐優惠推介 邊間抵食？邊間有特色？｜不停更新

😍同場加映2：8間任食火鍋有電視睇奧運$99起 味火鍋有VIP房送海鮮😍

【1】阿爺八鮮鍋 —— 任食多款新鮮海鮮

火鍋可以任食多款新鮮海鮮，包括鮑魚、深海斑片、海花蟹、生蠔、花甲、龍躉頭腩等，還可以無限歎多款配料，包括手切安格斯牛小排、西班牙黑豚肉、即炸響鈴、手打蟹子蝦滑、鴨血等。火鍋亦包刺身拼盤、足料燉湯及無限追加花膠年糕雞煲，食足2個半小時！

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇👇👇👇

+ 3

阿爺八鮮鍋

地址：旺角登打士街43H號登打士廣場3樓

電話：2527 8383 / 6227 9111



有間送巨型海鮮拼盤，立即觀看全文睇睇係邊間👉👉👉東京奧運｜8間任食火鍋有電視睇奧運$99起 味火鍋有VIP房送海鮮