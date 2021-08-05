【酒店靈異 / 撞鬼】即將踏入鬼月，有大膽網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發帖詢問，「有冇邊幾間出名猛鬼但又新淨啲嘅酒店」，表示打算21號農曆七月十四日打算去Staycation，引起網民熱烈回應。留言中出現了幾間出名容易「瀨嘢」的酒店，有位於荃灣、旺角、中環等地，當中有幾名網民更分享了自己住酒店時的撞鬼驚魂記，一單比一單恐怖！

有大膽網民打算於農曆七月十四日去酒店Staycation挑戰極限！（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

大膽的小威妹百無禁忌，平時最愛觀看靈異節目及各種鬼故，透過《旅行異聞錄》為膽粗粗的各位，分享都市傳說、酒店怪談、迷信文化、旅遊禁忌，等你知多啲！如果你都有靈異的旅遊體驗，歡迎電郵至travel@hk01.com。



網民分享去酒店Staycation時遇上的靈異恐怖經歷。（visualsofdana/Unsplash）

旺角酒店 —— 小腿肚無故流血

網民Emi Wong分享曾經入住旺角某間酒店，當晚9點左右沖完涼同朋友聊天，她表示期間一直坐在床尾沒有走開過，而去到大約凌晨1點，突然感覺到小腿不對勁……她見到小腿肚突然無故流血，並驚見上面有三條抓痕，她回憶「仲幾深下，但唔痛」，但竟要5分鐘才能止血！

有網民警告如果住到旺角酒店呢間房一定要換房！立即按圖睇4大Staycation撞鬼驚魂記👻😱👇👇

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😱😱😱同場加映1：網民荃灣Staycation撞鬼5靈異實錄：猛鬼耳邊低吟、鬼壓床5分鐘！👻👻👻

酒店一向都是撞鬼的熱門地方，向來都有不少都市傳說。最近有網民在香港討論區發帖，分享自己與朋友最近在荃灣某間酒店Staycation時親身經歷的靈異事件。事主分享，當時和朋友到荃灣某間酒店過夜，玩到半夜準備入睡之際，就發生一連串的靈異事件。立即按圖睇睇5大撞鬼奇遇及網民睇法😱👇👇

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😲同場加映2：酒店房間9件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？為何浴室裡面有兩個馬桶？立即按圖睇睇9樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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