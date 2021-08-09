香港海洋公園水上樂園將於9月21日開幕以及開放公眾入場遊玩！《香港01》旅遊頻道記者到場率先直擊標誌性景點——107米長的「八彩天梯」！水上樂園設有優先體驗日，只要一個步驟就能以優惠價在正式開幕前搶先去水上樂園玩！想知購票詳情，以及入場前6大必知貼士，即睇下文啦！



香港海洋公園水上樂園將於9月21日開幕。（鄭子峰攝）

海洋公園水上樂園將是亞洲首個全年以及全天候開放的臨海水上樂園。園內設有5個主題區，例如歡樂堡礁、躍動流域及冒險灣岸等等，一共有27個室內及戶外玩樂設施。

記者率先到場參觀八彩天梯。（鄭子峰攝）

《香港01》記者已率先入場參觀位於躍動流域區的標誌性景點——「八彩天梯」。八彩天梯高17米，全長107米長，顧名思義是八條彩虹色滑水道，可供8個人同時滑下！🌈🌈點圖看玩八彩天梯的注意位以及門票價格👇👇👇

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水上樂園將於９月31日開放公眾入場，門票已經可以海洋公園水上樂園官方網站購買，而且設有早鳥優惠以及一個步驟可以優先入場玩，想知道如何購票才是最「著數」？即睇下文，以下有6個入場貼士提提你。👇👇👇幾時要戴口罩？交通詳情？點圖看6個入場必知貼士👇👇👇

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