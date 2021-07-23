暑假已經來臨，是時候到郊外放鬆身心！《香港01》旅遊頻道記者整理了5大本地農莊好去處，全部收費低於$150就可以入場任玩，當中更有個農莊只需99元就可任摘7月當造龍眼！想和小朋友、情人、閨密假日一起去親親大自然？即睇下文！



【1】小白兔音樂農莊—近距離接觸小白兔

位於元朗的小白兔音樂農莊佔地過十萬呎，農莊最近推出小白兔二人游園套餐，一家人可以近距離接觸小白兔！農莊更設有大草地和兒童遊樂設施，包括繩網陣，海盜船，滑草板等等，小朋友可以在大草地盡情放電。🐰🐰🐰現場設有多個打卡位！點圖睇價錢和入場方法👇👇👇

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小白兔音樂農莊



地址：元朗八鄉橫台山永寧里芝麻嶺1號



營業時間：逢星期一休息（公眾假期除外）

星期二至五 11:00 - 18:00

星期六，日及公眾假期 10:30 - 18:00



電話：2488 2978



【2】有機薈低碳農莊—輕摸澳洲超萌羊駝

位於錦田的有機薈低碳農莊主打菠蘿，出售不少菠蘿為主題的食物、飾品。園內最受歡迎的就是四隻羊駝，性格溫馴易親近人，不少人專程到場與羊駝親密接觸，頭貼頭影相無難度！🐑🐑🐑仲可以餵山羊同兔仔！點擊睇價錢👇👇👇

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有機薈低碳農莊菠蘿園



地址：錦田四排石村39號



開放時間：星期一至日 10:00－18:00



電話：5579 2178



【3】潘媽媽果園—5萬呎果園$99任摘龍眼

7月是龍眼盛產的季節，不少果園今年大豐收！潘媽媽果園佔地5萬呎，有多達80棵自家種植的石硤龍眼樹，特別鮮甜多汁，果肉晶瑩剔透，7月下旬開始開放給遊客任摘新鮮龍眼！😋😋😋只需1個步驟就可享$99優惠價！點擊睇價錢及優惠詳情👇👇👇

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潘媽媽果園



地址：元朗大棠村



開放時間：逢星期四、六、日開放

（平日）15:00-19:00

（週末）10:00-19:00



電話：5498 1123



【4】假日農場——橫水渡歷奇、超長滑梯

喜歡帶小朋友享受郊野，推介在這個農場瘋狂玩，只需一個價錢便可以任玩。場內設施夠原野夠特別，例如必玩橫水渡、超長滑梯、人力踫踫車等，還有有多個小童歷奇玩意，十分帶孩子去放電！👇👇👇放電玩樂設施最多！按圖看場地收費及設施推介👇👇👇

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假日農場



地址：上水大隴坑村62C號



開放時間：10:00 – 17:00



電話：2670 2345



【5】大棠有機生態園—即摘即食日本香印提子

除了龍眼外，暑假亦正是提子當造的季節！大棠有機生態園今年大豐收，種出又大又多汁的香印提子，並開放公眾採摘，留意不是任摘放題🍇🍇🍇點圖看入場套票及提子收費詳情👇👇👇

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大棠有機生態園



地址：元朗大棠山道11號



開放時間：09:00-18:00



電話：2470 2201



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灣仔海濱長廊又有新景點開放！新開的HarbourChill休閒站佔地約1,800平方米，草坪空間有多個休憩位置，還有鞦韆，打卡又得，親子野餐玩樂亦得。👇👇👇黃昏去更靚！按圖看灣仔食玩買6大好去處👇👇👇

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