【鬼門開 / 鬼節 / 農曆七月 / 都市傳說 / 靈異 / 撞鬼 / 張小倫】昨日（8日）正式踏入農曆七月「鬼月」，碰巧港隊男子花劍代表張小倫「大師兄」最近聯同羽毛球代表謝影雪、鄧俊文及港台記者張存華於社交平台Instagram開直播，大講自己的撞鬼驚魂記，夠晒應節！



張小倫在Instagram直播分享自己多個撞鬼經歷。（資料圖片）

張小倫大爆自己有超多靈異經歷，在各地住酒店經常會遇到「朋友」，記者覺得最恐怖就是在泰國酒店被鬼上身，回到香港更試過突然暈倒及全身抽搐！

泰國酒店被鬼上身 —— 半夜醒來不斷說話

張小倫分享曾經在泰國酒店被鬼上身的經歷。他回憶回香港的前一晚，半夜突然醒來，感覺自己坐在床上不斷說話，但不知道和誰在對話，「當晚feel到個人好凍、好唔舒服」，於是就估計自己應該是「瀨嘢」。

（felipepelaquim/Unsplash）

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每年的七月初一是鬼門開的日子。關於鬼月，坊間流傳著不少禁忌，加上酒店不時都會傳出靈異事件，如果你比較膽小，去酒店Staycation時記得睇睇以下15個的必知禁忌，就算在鬼月也可以玩得安心！

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