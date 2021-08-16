【預防中暑】夏天出門，你多數會穿著甚麼顏色的衣服？有研究指，穿白色衣服在高溫灼熱的太陽底下會比較涼爽，然而總不能整個夏天都「獨沽一味」只穿白色衣服吧？早前，日本國立環境研究所的專家進行一項「衣物顏色散熱測試」，實測9種常見衣物顏色在炎熱天氣下的吸熱程度，發現原來還有幾種顏色的衣物，效果不比白色遜色！



日本國立環境研究所的高級研究員一之瀨俊明教授，早前聯同團隊進行一項實驗，將9件不同顏色，款式質料相同的衣物同時放在攝氏30度的高溫下，測試溫度變化，從而得出哪款顏色最吸熱，哪款最適合夏天穿著，有效預防中暑！👇👇白色以外還有甚麼選擇？原來淺綠色好吸熱？即睇9種衣物顏色散熱測試👇👇

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香港的夏天炎熱多雨，一把可以同時用作「遮光、擋雨」的縮骨遮（折疊傘），成為隨身袋內必備的日常小物！日本美容雜誌《LDK the Beauty》挑選市面上11款日本人氣品牌的防UV縮骨遮，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，看看哪款的防曬隔熱效果最好，部分香港可以買得到！

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今個夏天不想曬黑？即睇邊款縮骨遮最好用！全文：縮骨遮｜日牌最強防UV雨傘Top 11 MUJI第6 UNIQLO不敵日系潮牌