解辣方法｜日本專家教食1種水果　比牛奶更解辣　營養高超市易買

鍾意食辣但是又好怕食辣？食辣之後，口腔內又麻又辣的灼熱感往往令人卻步，有甚麼方法可以有效解辣？日本電視台節目《世界一受けたい授業》曾請來東京農業大學農業部的杉山立志副教授，介紹團隊最新研究得出的「解辣秘方」，原來這一種水果比牛奶、乳酪和咖啡都更有效解辣！



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（《世界一受けたい授業》節目截圖）

鍾意食辣但是又怕辣到無知覺？除了飲牛奶和食乳酪之外，還有甚麼食物可以快速解辣？原來藍莓超有效，想知道原理？

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東京農業大學杉山立志教授指，研究發現比起咖啡和牛奶等的「解辣食物」，藍莓似乎擁有更好的解辣效果。現時研究仍在進行當中，相信日後會有更多新發現。教授建議將藍莓放入口腔後仔細嘴嚼，效果會更加明顯。冷藏過的藍莓效果相同，怕辣的朋友不妨一試！

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