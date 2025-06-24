【預防中暑】天文台指，受高空反氣旋支配，今明兩日華南普遍晴朗，持續酷熱，預料明日（25日）市區最高氣溫達33度，分區最高35度。



夏天出門，你多數會穿著甚麼顏色的衣服？有研究指，穿白色衣服在高溫灼熱的太陽底下會比較涼爽，然而總不能整個夏天都「獨沽一味」只穿白色衣服吧？早前，日本國立環境研究所的專家進行一項「衣物顏色散熱測試」，實測9種常見衣物顏色在炎熱天氣下的吸熱程度，發現原來還有幾種顏色的衣物，效果不比白色遜色！



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天文台料本周四起本港一連8日有雨

天文台指，受高空反氣旋支配，明日華南普遍晴朗，天氣酷熱，料明日最高33度。按分區預測顯示，石崗、上水、天水圍於明日下午2時，料達35度。天文台料，本周四起本港一連8日有雨，氣溫才稍稍下降。

天文台料周三最高氣溫達33度。(天文台官網截圖)

日本國立環境研究所的高級研究員一之瀨俊明教授，早前聯同團隊進行一項實驗，將9件不同顏色，款式質料相同的衣物同時放在攝氏30度的高溫下，測試溫度變化，從而得出哪款顏色最吸熱，哪款最適合夏天穿著，有效預防中暑！

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香港的夏天炎熱多雨，一把可以同時用作「遮光、擋雨」的縮骨遮（折疊傘），成為隨身袋內必備的日常小物！日本美容雜誌《LDK the Beauty》挑選市面上11款日本人氣品牌的防UV縮骨遮，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，看看哪款的防曬隔熱效果最好，部分香港可以買得到！

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