夏天出門，想避免紫外線傷害肌膚，最重要就是做好防曬！除了皮膚，在陽光底下「首當其衝」的髮絲，同樣需要好好保養！市面上有不少同時適用於皮膚及頭髮的防曬噴霧，種類五花八門，應該如何選擇？早前，日本美容雜誌《LDK the Beauty》比較市面上8款人氣防曬噴霧產品，包括人氣品牌ANESSA、SUNCUT、Lishan等，即看哪款的防曬效果最好！



用防曬噴霧最大的好處，就是可以一次過噴在頭髮和背部等平常較難塗防曬乳的部位，而且質地偏清爽不膩，部分更加入防水功能，最適合夏天進行水上活動時保護皮膚和頭髮，免受紫外線侵襲！今次，《LDK the Beauty》挑選8款SPF50+以上的防曬噴霧，並根據「防曬度」、「均勻度」及「用後感」三方面進行評分。👇👇👇按下圖睇評分方法及標準！👇👇👇

👇👇🌞即睇日本LDK評測防曬噴霧TOP 8🌞👇👇

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同場加映：日本雜誌評測最強防UV雨傘Top 11

香港的夏天炎熱多雨，一把可以同時用作「遮光、擋雨」的縮骨遮（折疊傘），成為隨身袋內必備的日常小物！日本美容雜誌《LDK the Beauty》挑選市面上11款日本人氣品牌的防UV縮骨遮，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，看看哪款的防曬隔熱效果最好，部分香港可以買得到！

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今個夏天不想曬黑？即睇邊款縮骨遮最好用！全文：縮骨遮｜日牌最強防UV雨傘Top 11 MUJI第6 UNIQLO不敵日系潮牌