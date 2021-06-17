撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-17 16:53

天文台預測未來數日天氣酷熱，身處在炎夏熾熱的陽光下，勢必「焫焫焫焫焫焫著」！周末外出戶外活動時，如果不想曬傷皮膚，就要記得定時做好防曬。早前，日本美容雜誌《LDK the Beauty》公佈2,000日圓以內的防曬推介TOP 14，當中不少香港都買到，今個夏天入手防曬產品前不妨參考一下！ （商品價錢以各大零售店、網店標價為準）

日本美容雜誌《LDK the Beauty》今年抽取市面上37款來自各大品牌的防曬產品，分別在4個方面進行實測，看看哪一款產品表現最佳。挑選防曬產品時，除了最重要的防曬力度，還要考慮成分是否容易脫落、對皮膚的刺激強弱等，因此今次是以「防曬度」、「成分」、「不易脫落度」及「用後感」為評分標準。👇👇👇按下圖睇評分方法及標準！👇👇👇

今次公佈的「2,000日圓以下防曬產品」排行榜的產品中，不乏香港人熟悉的人氣護膚品牌，包括開架平民品牌Nivea及Biore、知名化妝師河北裕介創立的「&be」及近年日本女生熱捧的石澤研究所「紫外線予報」系列等均有上榜，其中獲得最高分的一款更以$68的親民價擊敗各大人氣產品！👇👇👇想知哪款，即睇日本LDK評測防曬產品Top14👇👇👇

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同場加映：夜晚玩手機容易曬黑？日本美容師3招夏日防曬貼士

日本綜藝節目《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》早前請來有「奇蹟的44歲」之稱的美容專家石井美保，教你在炎炎夏日如何保護皮膚免受紫外線傷害！除了使用適當的防曬產品，還要由飲食和生活習慣入手，更有最新研究指出夜晚玩手機更容易曬黑皮膚？

（《ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～》節目截圖）

👇👇即按下圖睇日本美容師3招夏日防曬貼士👇👇

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炎夏選購遮陽傘必睇兩大準則，全文：防曬｜夜晚玩手機原來會曬黑皮膚？日本凍齡美容師教3招防曬心得