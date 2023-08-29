鬼節2023｜日女子大宅免屋租頻撞邪　牆見紅地板有異樣屋有靈體？

鬼節傳聞鬼門關開！農曆七月十四鬼節鬼故，日本綜藝節目曾跟拍一位22歲的女生，分享自己正居住的地方在一個月內怪事頻生好撞邪，除了家裡電燈會瘋狂自動開關、半夜傳來腳步聲之外，其中一間房擺放著前屋主遺下的佛壇，令人毛骨悚然……



這位名叫Juri的女生是一位舞蹈員，在朋友介紹下以「零房租」的形式搬到東京台東區的單位，代價就要為這個單位進行DIY翻新，並拍攝過程上載短片到YouTube！然而，新生活開始不足短短一個月卻頻頻發生怪事，就連本來同住的朋友也被嚇得馬上搬走，留下她一個人在這間4LDK（4房間、1客廳、1飯廳、1廚房）的住宅生活。當攝製隊跟拍到她家時，也發生了一些無法解釋的靈異現象……

Juri本來打算憑著拍攝翻新房間的短片，在YouTube上打開知名度，成為獨當一面的YouTuber。豈料翻新過程遲遲未能有任何進展，原因就在房間的榻榻米地板下？攝製隊在拍攝過程又遇上甚麼怪事？👇👇需要點擊圖片看完整採訪過程及解釋👇👇

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知多啲：鬼門開注意！酒店Staycation房號要避開這個數字組合？

關於鬼月，坊間流傳著不少禁忌，加上酒店不時都會傳出靈異事件，如果你比較膽小，去酒店Staycation時記得睇睇以下15個的必知禁忌，就算在鬼月也可以玩得安心！有網民提醒，記住避開2和5的酒店房號碼，早前聽網絡電台靈異節目「恐怖在線」的師父分享，「2222」或是2和5的數字組合都是比較不好，容易遇到恐怖事件。

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房內有兩棧燈要長開？即睇全文：鬼門開注意！Staycation要知15大禁忌 酒店員工：這個房號必出事