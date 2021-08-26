IKEA 宜家家居是很多都市人尋找家居佈置靈感的好地方，近日更進駐大埔開設全新的規劃及訂購中心，主打各式收納和家居好物。早前，日本東京電視台綜藝節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》，收集多位來自日本IKEA員工的意見，選出9款必買隱藏版家居好物，除了方便又實用的廚房家品，在IKEA最出名的冷凍肉丸以外，原來還有一款必試美食！



【1】NYSKÖLJD乾碟布（售價：港幣$19.9）

剛剛洗好的餐具可以直接放在乾碟布上瀝乾水分，或將乾碟布置於乾碗碟架下，避免水分沾濕桌面。而且乾碟布上附有掛孔，對摺後即可掛起收納，非常方便！

【2】LOCKREN萬用蓋（售價：港幣$99.9／3件）

矽膠製的萬用鍋蓋用途廣泛，耐熱溫度可達攝氏220度，適用於雪櫃、焗爐、微波爐等，各種容器都可以輕鬆密封，一組3件不同尺寸，大細煲都合用，勁心動！

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同場加映：日本MUJI迷嚴選早餐Best 8

日本晨間資訊節目《ラヴィット！》找來無印良品（MUJI）達人，在逾百款人氣極高的MUJI冷凍食品中，選出最適合做早餐的9款必食之選，上榜的不少香港都有得買，如果每天早上吃厭了三文治和燒賣腸粉，想來點新意思？不妨參考一下MUJI迷的心水美食！

（《ラヴィット！》節目截圖）

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奪得榜首的這款一叮就食得，啱晒打工仔朝早解決「空肚問題」！全文：日本MUJI迷嚴選早餐Best 8 紅豆牛角包上榜 冠軍一叮即食超方便