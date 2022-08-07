【消費券第二期優惠2022】消費券第二期2022已於8月7日陸續派發，8大酒店推出酒店消費券優惠，包括酒店Staycation住宿買一送一、現金券回贈高達$300，及房價折後低至人均$300！即看第二期消費券酒店住宿優惠詳情！



消費券第二期優惠2022｜8大酒店消費券懶人包 Staycation買一送一

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6大平台優惠｜精選商戶優惠列表

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酒店消費券優惠【1】千禧新世界香港酒店

適逢政府派發消費券第二期2022，千禧新世界香港酒店推出三大消費券第二期優惠2022，包括：

【1】「享‧饗」住宿禮遇，每晚住宿包三餐餐飲，每晚由$1,400起（即日至2022年10月31日）；

【2】「微醺x泡泡樂」住宿套餐，入住24小時住宿，由5時起入住至翌日5時，送住宿禮盒包括LUSH人魚傳説泡泡浴芭乙個及面膜試用裝、LAIBA瓶裝手工雞尾酒（125ml）兩瓶連高球杯兩隻及搖酒壺乙個，每晚由$980起（即日起至九月三十日期間逢星期日至星期四）；

【3】「買一送一」住宿優惠，選擇預訂「1+1住宿禮遇」或「買一送一度假之選」，可獲第二晚或第二間相同級別客房免費住宿（即日起至10月15日）。



以上消費券第二期優惠2022接受支付寶、八達通、Tap&Go、微信支付、PayMe及BoC Pay六種電子支付工具付款。

（圖片來源；千禧新世界香港酒店）

酒店消費券優惠【2】香港君悅酒店（Grand Hyatt）

香港君悅酒店（Grand Hyatt）都有推出消費券第二期優惠2022，預訂Staycation住宿計劃包$1,000消費額以上，額外送$200或以上消費額（預訂海景客房可享合共$1,200消費額 / 預訂嘉賓軒客房可享合共$1,500消費額 / 預訂套房可享合共最高$2,000消費額），價格由$2,630起。另外酒店亦推出「以6折預訂Staycation連Grand Café咖啡廳港式下午茶套餐」優惠，由$2,020起。以上優惠接受以支付寶、八達通、Tap & Go及微信支付。

優惠適用日期：2022年8月7日至9月30日期間之入住

預訂日期及方法：酒店官網開售，以優惠代碼「FLAS」預訂



（圖片來源：君悅酒店）

酒店消費券優惠【3】香港維港凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悅尚萃酒店推出消費券第二期優惠2022，以低至9折預訂酒店Staycation住宿計劃（只限平日），由$936起；另可以75折預訂凱悅標準房價，由$600起。

上述優惠接受Bank of China (BOC) Pay、八達通、PayMe、Tap & Go及微信支付。

優惠適用日期：2022年8月7日至9月30日期間之入住

預訂日期及方法：酒店官網開售，以優惠代碼「FLAS」預訂



（圖片來源：Hyatt centric Victoria Harbour Hong Kong）

酒店消費券優惠【4】香港沙田凱悅酒店

香港沙田凱悅酒店推出消費券第二期優惠2022，以低至6折預訂凱悅標準房價「嘉賓軒客房 (大床)」，由$1,050起；另以低至6折預訂凱悅標準房價「嘉賓軒套房」，由$1,390起。

接受支付寶、八達通、PayMe (場所)及微信支付。

優惠適用日期：2022年8月7日至9月30日期間之入住

預訂日期及方法：酒店官網開售，以優惠代碼「FLAS」預訂



（資料圖片）

酒店消費券優惠【5】香港尖沙咀凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店推出4大酒店消費券優惠，包括：

【1】以低至65折預訂凱悅標準房價，由$683起

【2】以低至8折預訂凱悅標準房價，連早餐，由$840起

【3】以低至9折預訂下午茶 ‧ 本地遊，由$1,220起

【4】以低至9折以優惠價預訂自助午餐 ‧ 本地遊，由$1,390起

上述優惠接受Bank of China (BOC) Pay、八達通、PayMe、Tap & Go及微信支付。

優惠適用日期：2022年8月7日至9月30日期間之入住

預訂日期及方法：酒店官網開售，以優惠代碼「FLAS」預訂



（香港尖沙咀凱悅酒店）

【6-8】帝都酒店、帝京酒店、帝逸酒店

帝港酒店集團旗下三間酒店，包括帝都酒店、帝京酒店、帝逸酒店，推出酒店消費券優惠，由即日起至2022年10月31日，前往帝港酒店集團網站購買Royal Delights (R+) 現金券，即免費加碼送現金券：

以消費券付款購買$400，即送現金券$100；

以消費券付款購買$800，即送現金券$200；

以消費券付款購買$1,200，即送現金券$300。

（上述優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）

