最近小巴公司宣佈由10月10日起，西貢萬宜水庫東壩小巴專線小巴9A會逢周日及公眾假期提供全日服務，大家除了乘搭的士或步行之外，又有多個選擇！不少網民表示：「終於唔使再搭貴價的士！」



最近小巴公司宣佈，由10月10日起，來往北潭涌和萬宜水庫東壩的專線小巴9A會逢周日及公眾假期提供全日服務，由早上9時半至晚上7時都有小巴來往，20分鐘一班車。

西貢萬宜水庫東壩向來是郊遊熱點，不少行山路線的起點及終點都是在東壩，例如通往被稱最靚景沙灘的浪茄、佈滿六角形岩柱的糧船灣，以及西灣山、白腊等等行山勝地。不過以往小巴沒有提供全日服務，大家要在西貢市中心進去，只有先乘車到北潭涌再沿馬路步行兩至三小時，或者乘搭的士出入。

西貢東壩向來是郊遊熱點。（IG @ eva840)

9A小巴提供全日服務的消息引來不少網民留言，不少網民都表示以前小巴沒有提供全日服務，到西貢東壩行山出入都不太方便。而且以往在離開郊區的高峰時間，都會遇上部分的士司機坐地起價，更試過有司機以人頭計每位多收一百元！

有網民表示小巴提供全日服務可以杜絕的士開高價接送客人的現象，並指「終於唔使再搭貴價的士！」不過亦有人指，馬路本來已經有不少車輛出入，本身已經有的士，再加上小巴，表示：「行山客點避開咁多車！」

（FB @ 西貢1,2號專線小巴有限公司）

9A專線小巴加開服務班次詳情



逢周日及公眾假期提供



班次:（北潭涌開出到萬宜東壩:）9:30-6:40（20分鐘一班）

（萬宜東壩至北潭涌）10:00-19:00（20分鐘一班）



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