流星雨2021｜10月有得睇獵戶座流星雨！附最佳觀賞時間及觀星地點

【流星雨2021】獵戶座流星雨10月現身！太空館估計10月底為流星雨高峰期，而且本地觀測條件為良好。記者為大家精選了3個觀賞獵戶座流星雨的地方！到底甚麼時間和地點觀賞流星雨最好？想觀賞流星雨的大家即睇下文啦！



獵戶座流星雨的最佳觀察時間是10月22日至10月23日凌晨。（示意圖，資料圖片）

獵戶座流星雨是被列為世界七大流星雨，亦是每年流星速度最快流星雨之一，偶爾更會出現火流星。每年的10月至11月初都可以見到。

最佳觀賞時間

根據香港太空館，今年10月2日至11月7日都是獵戶座流星雨活躍期，平均每小時可以見到20顆流星，太空館評估當晚觀察到流星雨的機會為「良好」，是5級評估制中的第2級，估計10月22日的晚上10時半至10月23日凌晨5時半是最佳觀察時間。

太空館指漆黑的天空有利於流星觀測，因為地球運行方向的原故，流星體在午夜後會以相對高速迎面撞上大氣層，燃燒得更為旺盛；所以一般來說，午夜過後所看到的流星會較為光亮，亦即較易看到。因此如果想睇獵戶座流星雨，就要去光害較少的空曠地方觀賞流星雨。

太空館評估當晚觀察到流星雨的機會為「良好」。（示意圖，香港太空館圖片）

觀星地點推介

要觀賞流星雨當然要到光害較少的空曠地方，《香港01》記者為大家精選了3個觀賞獵戶座流星雨的地方，即刻mark低心水觀星地點，約朋友、情人一齊去睇流星雨！

【1】天文公園

位於西貢萬宜水庫的天文公園是全港首個以觀星設施為主題的公園為不錯的觀星地點，佔地1200平方米，設有天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區。有不同觀星設備，而且24小時開放，十分適合觀星。

天文公園



地址：西貢萬宜水庫



開放時間：24小時開放



交通：於西貢市中心乘搭94、96R號九巴或7、9號專線小巴，在西貢北潭涌下車再乘坐的士約十五分鐘抵達天文公園

(由於地方偏遠，在北潭涌有可能需要電召的士 )



【2】大坳門

同樣位於西貢的大坳門也是觀星地點好去處，環境開揚，因此不難見到流星雨。不但交通方便、設有停車場，而且設施齊全，有洗手間、燒烤爐等等，適合一家大小去郊遊打卡。不過正因為設施完善又易去，所以每當有流星雨，都會吸引大批人去觀星。

大坳門



地址：大坑墩風箏場



交通：乘搭91號九巴或10M、16號小巴，在大坳門站下車後步行15-20分鐘。



【3】大尾督主壩

除了西頁外，大尾督船灣淡水湖主壩也是個觀星好去處。主壩景觀開揚，是最熱門的觀星地點之一，日間踏單車後可留待夜裡觀星，晚上11時前也有多種交通工具選擇。不過西面有機會受到吐露港公路的光線影響，而東面則較容易觀賞流星雨。

大尾督主壩



交通：乘搭75K、275R九巴（275R只於星期日及假日行駛）或乘20C及20R專線小巴，在大尾督巴士總站下車，步行5分鐘。



如果錯過獵戶座流星雨，今年仍有11月的獅子座流星雨及12月雙子座流星雨，不過本地觀測條件都被評為平平，想看到較多流星數量還是把握機會睇獵戶座流星雨吧！

👇👇👇點圖睇2021年主要流星群👇👇👇

如果錯過獵戶座流星雨，今年仍有11月的獅子座流星雨及12月雙子座流星雨。（香港太空館）

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