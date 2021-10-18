AEON宣佈收購日本100円店CAN DO　逾1000間分店望有助擴展業務

去日本旅行，其中一個必逛好去處就是100円店！除了Daiso，當然還有Seria和Can☆Do等「100円名店」，用超低價就可以入手高質家品和雜貨，深受當地人和旅客歡迎。早前，AEON集團宣佈收購日本100円連鎖店「Can☆Do」，未知會否與Daiso一樣，稍後有機會可以在香港買到？



根據日本NHK新聞報道，AEON集團宣佈將會收購100円連鎖店「Can☆Do」。是次收購行動由本月15日起至12月下旬，分成兩個階段進行，預計AEON集團會買入51%以上股權，涉及資金約210億日圓。

（圖片來源：Can☆Do日本官網）

「Can☆Do」是日本第3大的連鎖100円店，在全國有超過1000間分店，AEON方面表示，「Can☆Do」在疫情期間仍然能夠保持高銷售額，分店數量不減反增，深受到客人歡迎。加上，「Can☆Do」本身擁有很強的產品開發能力及信息傳播能力，又在偏遠地區開設加盟店，具有親和力的形象對AEON業務有正面影響。

（圖片來源：日本經濟新聞）

另一方面，「Can☆Do」同時面對著市場競爭加劇，原材料價格上漲，今次收購相信有助降低營運成本，增加未來擴展業務的機會。

（圖片來源：yaechika@twitter）

同場加映：日本DAISO廚具好物Top10

早前，日本東京電視台節目《ソレダメ！ あなたの常識は非常識！？》請來100円店產品專家ひだかちかこ（譯音：日高千佳子），介紹10款DAISO最實用、設計最貼心的必買好物，如果有心水產品就即刻MARK低去掃貨啦！



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這款砧板榮獲2020年「Good Design Award」設計大獎，兩側加高設計可以擋住切好的食材，例如蔥粒、蔬果薄片等，令食材不易掉出砧板外面；其中一側特別設有空隙位，讓用家用來隔走食材的水分，非常貼心。而且，其尺寸只有一般砧板約一半大小，因此也被日本主婦封為「史上最慳位的砧板」，另附有掛牆式設計，收納超方便！

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