撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-10 16:30

日本百元商店Daiso（大創）是遊日必逛的好地方，每次走進去都可以發掘到很多意想不到的驚喜小物，除了設計貼心，最重要是價錢便宜，絕對是省錢一族的尋寶好地方！近年Daiso又推出價錢為300円、500円及600円的商品，提升商品質素之餘，同時吸引更多重視生活質感人士前往選購！不過，在琳瑯滿目的貨架上，如何入手才不容易中伏？即看日本主婦的必買推介！

（《サタデープラス》節目截圖）

日本MBS電視台節目《サタデープラス》請來「Daiso迷」資歷長達20年的知名主婦臼井愛美，推介Daiso必買500円商品TOP 15，包括設計實用的家居雜貨，還有性價超高的小型家電、露營用品等都一應俱全，而且部分款式可以在香港$12店找到，尋寶的時候可能會有發現！

（《サタデープラス》節目截圖）

👇👇👇按圖看日本主婦DAISO必買推介TOP 15👇👇👇

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同場加映：日本MUJI用家嚴選9款家居好物

日本無印良品（MUJI）的產品種類多元化，加上設計貼心、價錢親民，是不少日本人選購生活用品的好地方。早前，日本電視節目《プロの家は凄いはず！》請來無印良品認證的「最強用家」藤田あみい，介紹多款居家好物，包括收納用品、家品雜貨及即食食品等，部分香港可以買到，一起來看看有甚麼值得入手！👇👇即睇推介9款MUJI必買家居好物👇👇

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