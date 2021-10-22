【粉嶺芒草】粉嶺好去處！粉嶺坪輋睇白茅草+郊遊指南！附8大美食

【粉嶺芒草】粉嶺坪輋擁有香港少見的廣闊平原和自然景色，加上賞坪輋芒草的路線相對大東山、東洋山的路線更簡單，新手都可以輕鬆完成，吸引不少遊人前往打卡。除此之外，又可以順道到訪附近的「港版彩虹眷村」，在周末來一場本地輕旅行，拍照打卡兼歎美食！



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粉嶺芒草路線【第1站】英式舊建築歎咖啡輕食

中午時份到達粉嶺港鐵站，行5分鐘左右就會到達前粉嶺裁判法院。賞芒草前當然要醫肚，而在這幢純白色的英式建築物裡，除了參觀殖民時期的古蹟文物，當然要一訪粉嶺的人氣文青咖啡店「添飲咖啡館」。

「添飲咖啡館」主打有機輕食、多款咖啡豆磨研成的咖啡及甜品，店內陳設以簡潔木系風格為主，營造出舒適的氛圍。👇👇必食推介及建築打卡位 👇👇

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添飲咖啡館

地址：粉嶺馬會道302號地舖

電話：67599141（由於餐廳採用預約制，請事前Whatsapp訂座。）



粉嶺芒草路線【第2站】尋訪隱世坪輋壁畫村

歎完咖啡和All Day Breakfast，就可以正式開始粉嶺坪輋芒草之旅！由粉嶺港鐵站乘坐52K小巴（車程約20分鐘），在坪輋九記士多下車進入坪原路，於卓榮記士多雜貨店左轉入村。

要欣賞粉嶺芒草平原，必先經過坪洋村一帶，順道可以一訪港版「彩虹眷村」——坪輋壁畫村，大家不妨先短暫探索這條寧靜的七彩壁畫村落，再去賞芒草。但是參觀時緊記保持安靜，避免騷擾和擅闖私人地方，切勿留下任何垃圾。另外，疫情期間進村參觀或拍照最好戴上口罩，保障自己和村民的健康。

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粉嶺芒草路線【第3站】遊走粉嶺坪輋芒草平原

步出壁畫村返回坪原路，沿九記士多旁的車路步行緣20分鐘，途經公廁及鄉公所，穿過坪洋村就會到達三鄉亭。認著三鄉亭的建築，背後就是大片芒草平原，盛開時間大約是每年11至12月。

粉嶺芒草的品種屬於低地芒，根據網民分享，芒草高度可以達2至3米，比起大東山及東洋山等見到的芒草更加茂密，生長形態亦有所不同，不少人更稱這裡是迷你版韓國首爾天空公園！

芒草原附近還有一片白茅草原，每年約3至4月是白茅草盛開的季節，不過花期不定，2016年曾於5月出現，2018年則3月現身，近乎兩年才一遇！

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如果想進入芒草群拍照，建議穿著長袖衫褲，避免被野草割傷，同時減低被蚊蟲叮咬的風險。👇👇👇交通方式及芒草海打卡注意事項👇👇👇

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粉嶺芒草路線【第4站】輕鬆登踏步徑賞日落

芒草平原旁邊有一條「踏步徑」，沿著往上走階梯，沿路鋪設整齊公整的石級，可以登上63米高的小山峰，由高處欣賞大片平原景色，亦可遠眺對岸風光。天氣良好的話，黃昏時更可以欣賞日落美景，為粉嶺坪輋賞芒草一日遊寫上完美句號。

回程時，原路折返到下車處（坪輋九記士多），乘搭原車即可返回上水或粉嶺。

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說起掃街美食，大家多數會想起葵廣、太安樓，其實北區的粉嶺聯合墟也有不少值得推介的小店美食，包括漢興茶檔的「粉嶺名物」鹹牛肉蛋多士、日本人主理的爵士拉麵、CP值超高的阿四車仔麵、台式手抓餅臺道手抓餅專門店、20年腸粉店四眼仔腸粉等。

【1】漢興茶檔——粉嶺名物鹹牛肉蛋多士

漢興茶檔出品的「粉嶺名物」鹹牛肉蛋多士，餐廳會將鹹牛肉煎蛋與烘過的牛油多士分開，牛油多士香脆牛油香，鹹牛肉煎蛋呈圓形餅狀，看起來像一塊煎肉餅，外脆內軟。除了鹹牛肉蛋多士之外仲有哪些必食？點下圖即睇漢興茶檔還有甚麼必食😋👇👇

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