東洋山芒草｜東洋山簡易版路線攻略！交通/起點/終點/難度參考

【東洋山芒草2021】一文睇東洋山芒草季節時間、行山路線、交通，以及東洋山芒草路線難度、注意事項等，今次介紹東洋山行山路線當中，相對較易的路線，讓大家去前做足準備，去看東洋山一大片黃金芒草海！



（以下為去年東洋山芒草相片）

（IG @ blue.sky_photography）

延伸閱讀：芒草季節2021｜9大芒草路線！大東山/大帽山芒草 一文睇交通方法

東洋山芒草季節

芒草季節即將來臨，除了大東山、大帽山外，亦有東洋山可以睇到超靚芒草，東洋山高533米，到11月中芒草季節，整個山頭就會開滿芒草，十分壯觀。

東洋山芒草路線

東洋山位於西貢區，高533米。要登上東洋山主要有2條路線，而今次介紹的就是相對簡單的東洋山芒草路線，路線會沿飛鵝道的馬路上山，雖然沿途的景色比另外一條在井欄樹起步的路線較為遜色，但是經馬路上山比較容易行。

（IG @ heystacey）

東洋山芒草交通方法

在德福花園乘1號小巴或在采頤花園乘1A號小巴，在飛鵝山道路口下車，便到達今次起點。

東洋山芒草行山路線

沿着馬路直行，行走時需要注意車輛駛過。途中會行經百花林後，看到「基維爾營地」路牌後，根據路牌指示繼續行，直到遇到分岔路轉石行上山徑，便能上到山頂睇東洋山芒草。

（IG @ hikingss）

行至山頂就可見到開滿芒草的東洋山山頭，十分壯觀！因此每年秋天，除了大東山芒草外，東洋山芒草都吸引不少人前往打卡。在山頂上，可以飽覽西貢白沙灣、黃牛山、飛鵝山、大老山及慈雲山一帶的景色，同時亦是日出勝地。

+ 5

東洋山芒草行山路線



路線：飛鵝山道＞百花林＞東洋山＞飛鵝山道

長度：6.8km

需時：約3小時30分鐘（來回）

