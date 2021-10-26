大埔訓練營人均約$147落地玻璃靚景房！8.5米高空繩網　設多人房

【大埔訓練營】位於大埔林村的歷奇訓練營在今年3月完成重建工程，佔地近60,000呎的營地可以容納177個宿營位，人均約$147即可入住新淨企理，面對開揚森林景觀的房間。營地又增設多項刺激好玩的玩樂設施，大玩歷奇活動、高空繩網、AR攀石等，歌手許廷鏗拍攝節目《AH佛真·惜玩》都在這個營地取景！即拉落下文睇詳情及收費！



（圖片來源：香港青年獎勵計劃官方網站）

香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營（下稱 愛丁堡公爵訓練營）位於大埔林村，今年3月完成重建工程，佔地達60,000呎，增設多項室內和室外的全新玩樂設施，最重要的是營地環境比以往更加闊絡和乾淨企理，適合假日約齊朋友家人一起去玩！

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全港最新淨營地 人均最平$147！

大埔愛丁堡公爵訓練營重建後房間數量增至15間，設有2人房至26人房，適合多人入住。以4人家庭為例，入住4人房間人均最平只需$147！

房間設計主打簡約的木系風格，設有落地大玻璃，部分面向翠綠的山景，景觀開揚感覺超舒服！如果要帶小朋友去，3歲或以下小童需要由成人親屬陪同入住並計算營位。除二人房以外，其他房間均為碌架床設計，不設加床服務。

👇👇即睇大埔訓練營房間環境👇👇

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挑戰超刺激歷奇活動！大玩8.5米高空繩網／AR閃避球

大埔愛丁堡公爵訓練營設有多項刺激好玩的活動，可以在歷奇公園挑戰全港首個4人團隊繩網陣以及8.5米高的高空繩網，在遠離城市的林村景色中測試自己的身手和膽量；又可以大玩結合高科技和運動體驗的HADO AR閃避球和AR擊石，除了要用到體力，更需要用腦力突破關卡，最適合熱愛挑戰新事物的朋友！

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另外，營地特別設有露營空間（每位收費$45至$60），附近有洗手間和方便的水源，只要帶齊營具，輕鬆親親大自然無難度！

（圖片來源：香港青年獎勵計劃官方網站）

不過要留意，各項營舍活動均需要個別收費，而活動時間、參加人數及年齡亦有限制，想參加的話就記得在預訂時先向營地查詢！

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大埔愛丁堡公爵訓練營房間收費：

2人房：$358／間（優惠團體）、$452／間（私人／一般團體）

3人房：$537／間（優惠團體）、$678／間（私人／一般團體）

4人房：$472／間（優惠團體）、$588／間（私人／一般團體）

18人房：$2,124／間（優惠團體）、$2,646／間（私人／一般團體）

20人房：$2,360／間（優惠團體）、$2,940／間（私人／一般團體）

22人房：$2,596／間（優惠團體）、$3,234／間（私人／一般團體）

24人房：$2,832／間（優惠團體）、$3,528／間（私人／一般團體）

26人房：$3,068／間（優惠團體）、$3,822／間（私人／一般團體）



香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營

地址：新界大埔林村坑下莆90號

電話：2627 2000

入營／離營時間：入營日下午3時／離營日下午1時



交通方式：

1. 由在元朗乘64K號巴士（往大埔方向）或阜財街／又新街乘紅色小巴（往大埔方向），到林村放馬甫（許願樹）站下車。

2. 在大埔墟港鐵站乘64K號巴士（往元朗方向），到林村放馬甫（許願樹）站下車。

3. 在大埔普益街／寶鄉街乘紅色小巴（往元朗方向），到林村放馬甫（許願樹）站下車。

4. 在太和港鐵站或懷仁街乘25K綠色小巴（往林村方向），到林村放馬甫（許願樹）站下車。

