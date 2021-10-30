【獅子座流星雨2021】有「流星雨之王」之稱的獅子座流星雨將於11月現身！太空館估計11月中為流星雨高峰期。記者為大家精選了5個觀賞獅子座流星雨的地方！到底甚麼時間和地點觀賞流星雨最好？想觀賞流星雨的大家即睇下文啦！



（示意圖，IG@d18hk）

獅子座流星雨因壯觀景象而有「流星雨之王」之稱，每年的11月都可以見到。

最佳觀賞時間

根據香港太空館，獅子座流星雨將於今年11月6日進入活躍期，而11月17日就是達到獅子座流星雨的高峰期，在天氣晴朗的狀況下，平均每小時可以見到10顆流星。

太空館評估當晚觀察到獵戶座流星雨的機會為「平平」，是5級評估制中的第3級，估計11月18日的凌晨12時半至11月19日凌晨6時是最佳觀察時間。

（示意圖，資料圖片）

觀星地點推介

要觀賞獅子座流星雨當然要到天空視野廣闊及光害較少的空曠地方，記者為大家精選了5個觀賞獅子座流星雨的地方，即刻mark低心水觀星地點，約朋友、情人一齊去睇流星雨！

獅子座流星雨觀賞地點【1】大坳門

位於西貢的大坳門是觀星地點好去處，環境開揚，因此不難見到流星雨。不但交通方便、設有停車場，而且設施齊全，有洗手間、燒烤爐等等，適合一家大小去郊遊打卡。不過正因為設施完善又易去，所以每當有流星雨，都會吸引大批人去觀星。

大坳門



地址：大坑墩風箏場



交通：乘搭91號九巴或10M、16號小巴，在大坳門站下車後步行15-20分鐘。



獅子座流星雨觀賞地點【2】天文公園

天文公園同樣位於西貢，是全港首個以觀星設施為主題的公園為不錯的觀星地點，佔地1200平方米，設有天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區。有不同觀星設備，而且24小時開放，十分適合觀星。

天文公園



地址：西貢萬宜水庫



開放時間：24小時開放



交通：於西貢市中心乘搭94、96R號九巴或7、9號專線小巴，在西貢北潭涌下車再乘坐的士約十五分鐘抵達天文公園

(由於地方偏遠，在北潭涌有可能需要電召的士 )



獅子座流星雨觀賞地點【3】石澳石灘

石灘近海，有機會被船隻光害影響，不過因交通方便，成為觀星熱點。巴士總站附近有士多，隨時補給食物，部分店舖更會營業至凌晨1時

【3】石澳石灘（IG@d18hk）

石澳



交通：於筲箕灣港鐵站A3出口，乘搭9號巴士或者往石澳的紅色小巴，至石澳總站落車。



獅子座流星雨觀賞地點【4】鶴咀

同樣位於港島的鶴咀是石澳附近另一個觀星秘點，在鶴咀道迴旋處下車後，可走約30分鐘至鶴咀灣，人煙及光害更少。

【4】鶴咀（IG@jessica_lkw）

鶴咀



交通：於筲箕灣巴士總站，乘搭9號巴士到鶴咀道下車



獅子座流星雨觀賞地點【5】大尾督主壩

大尾督船灣淡水湖主壩也是個觀星好去處。主壩景觀開揚，是最熱門的觀星地點之一，日間踏單車後可留待夜裡觀星，晚上11時前也有多種交通工具選擇。不過西面有機會受到吐露港公路的光線影響，而東面則較容易觀賞流星雨。

大尾督主壩



交通：乘搭75K、275R九巴（275R只於星期日及假日行駛）或乘20C及20R專線小巴，在大尾督巴士總站下車，步行5分鐘。



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觀星注意事項

記者溫提，觀星途中切勿用閃光燈拍照！因為夜間用強光會影響人的瞳孔，導致短時間看不見較暗的星星，如想拍照應該用長時間曝光模式而非閃光燈。

如果大家錯過了獅子座流星雨，今年仍有12月雙子座流星雨，不過本地觀測條件被評為平平，想看到流星還是把握機會睇獅子座流星雨吧！

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