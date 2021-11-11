聖誕好去處2021｜葵芳設勞蘇草莓聖誕樂園！3米高勞蘇/5米聖誕樹

【聖誕好去處2021】今個聖誕節，《反斗奇兵》（Toy Story）人氣角色勞蘇登陸葵芳，記者率先去到現場為大家介紹5大聖誕打卡位，包括5米高「勞蘇光影聖誕樹」、9米長「毛茸茸長廊」等主題專區，更有期間限定店，各位勞蘇粉絲不可錯過！



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勞蘇草莓聖誕樂園登陸葵芳！（趙錦添攝）

今個聖誕節，葵芳新都會廣場將於11月12日起至明年1月2日期間，將於露天廣場展出首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》，設有6大主題專區，除了有3米高勞蘇聖誕樹供粉絲打卡合照外，更有包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

【勞蘇聖誕樂園打卡位1】毛茸茸長廊

最吸睛當然是逾9米長的「毛茸茸長廊」，是勞蘇的士多啤梨工場基地，3米高巨型勞蘇會在長廊前向你招手，在進入長廊之前記得和勞蘇打卡！

長廊内則以紫紅色為主調，以毛茸茸的士多啤梨及勞蘇作裝飾，牆身亦裝有粉嫩紫色霓虹燈飾，大家更可以摸摸勞蘇毛茸茸的屁股！

【勞蘇聖誕樂園打卡位2】勞蘇光影聖誕樹

聖誕節當然要和聖誕樹打卡影相！「勞蘇光影聖誕樹」足足有5米高，超級巨型！聖誕樹由多個粉紅木箱組合而成，樹上掛滿各式各樣閃爍的飾物，加上Berry Christmas 燈牌，入夜後燈牌會亮起，在閃閃發光的聖誕樹前影相，聖誕氣氛超濃！

【勞蘇聖誕樂園打卡位3】動「莓」一刻互動專區

位於露天廣場的巨型勞蘇互動專區，在半拱型勞蘇頭旁豎立了「Pick Your Strawberry」的巨型燈牌打卡位，大家可以行入互動專區，隨意拋起士多啤梨造型的大型紫紅色氣球，打卡一流！

【勞蘇聖誕樂園打卡位4】聖誕主題繽紛花圃

位於露天廣場的聖誕主題繽紛花圃以勞蘇為主題，花圃有逾萬朵新畿內亞鳯仙及各種粉嫩鮮花，佈置成超靚夢幻花海，樓梯梯級之間印上勞蘇最標誌性的桃紅色裝飾，在樓梯旁更有多個勞蘇主題牌供大家打卡，在任何角度打卡都超靚！

【勞蘇聖誕樂園打卡位5】霓虹剪影聖誕燈飾

在戶外星光長廊，一抬頭就可以見到過150呎的「霓虹剪影聖誕燈飾」，燈飾由24組勞蘇剪影燈海組成，在晚間時會亮燈，在燈飾下漫步更有聖誕氣氛！

霓虹剪影聖誕燈飾。（趙錦添攝）

【勞蘇聖誕樂園期間限定店】

期間限定店將於12月頭開幕，到時設有超過600款日本直送及獨家限定的勞蘇及迪士尼《反斗奇兵》的精品，更設有勞蘇打卡位。

另外，新都會廣場會員更可換購限定精品，包括勞蘇造型口罩套以及玻璃瓶，只要憑指定The Point會員積分及有指定電子消費就可以換領，各位勞蘇粉絲不可錯過！

勞蘇聖誕草莓熊世界 「Berry Christmas in LotsoLand」



地點：葵芳新都會廣場L3-L4露天廣場



日期：11月12日起至2021年1月2日



開放時間：上午10時至晚上10時



勞蘇聖誕草莓熊世界 期間限定店



地點 ：L3中庭



日期：2021年12月8日至2022年1月2日



活動時間：上午11時至晚上9 時

