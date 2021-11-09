【聖誕好去處2021】今個聖誕元朗將於11月中開始展出夢幻聖誕裝飾，記者率先去到現場為大家介紹多個聖誕打卡位，包括15米長戶外許願長廊、6米高玻璃聖誕樹以及360度巨型互動光影投射、4.5米聖誕花等等，大家可以去影靚相！



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（莊堅毅攝）

聖誕好去處2021！YOHO MALL「炫彩奇幻森林」

YOHO MALL I中庭佈置成為「炫彩奇幻森林」，當中設多個炫彩燈光裝置，震撼又矚目！當中最吸引的就是6米高玻璃聖誕樹，以炫彩玻璃製造出來，大家可以在聖誕樹下打卡影相，超夢幻！

（莊堅毅攝）

現場設有互動裝置「願之光寶石」，只要大家輕輕轉動寶石吊燈，幾何圖案的光影就會投射在牆上面，顯現出萬花筒圖案。

另外還有「花語迷宮」，有以數百花瓣吊飾的拱門，在拱門前拍照會拍出唯美的相片。

室外則有由縷空燈飾打造的15米長戶外許願長廊，在長廊漫步十分浪漫，入夜後更有聖誕氣氛！

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YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」，現場將有4.5米高巨型「永恆聖誕花」。

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「冬日．森之仙境」



地點：YOHO MALL I & II、YOHO Urban Farm



地址：元朗朗日路8號YOHO MALL



展出日期：2021年11月13日至2022年1月2日



開放時間：10:00至22:00

