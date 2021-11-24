星夢郵輪12月優惠｜編輯直擊海上聖誕5大北歐活動 巨型北極熊登場

星夢郵輪推出「北歐聖誕．星夢奇航」主題Seacation package，雲頂夢號化身北歐冬季聖誕樂園，記者率先上船感受郵輪體驗，提早過個聖誕，歎盡奢華聖誕住宿玩樂體驗，想知道就要留意記者體驗報告喇！



北歐五國聖誕主題氣氛爆棚！

星夢郵輪隆重其事推出「北歐聖誕．星夢奇航」，添加了不少聖誕元素，將雲頂夢號打造成聖誕樂園。當中有北歐童話村、北歐聖誕手作工作坊及飄雪聖誕劇場，實在太多精彩活動，記者實在不想落船回家啊！

星夢郵輪趁聖誕節推出「北歐聖誕．星夢奇航」。（陳俊堯 攝）

在旺季之際，星夢郵輪加碼推出新優惠，免費升級入住海景露台客房、包每日三餐及免費娛樂設施，即日起至12月7日前預訂，每位只需$888起，詳情可瀏覽網頁查詢：https://bit.ly/3HqCNAR

聖誕節日氣氛相當濃郁，一連5大活動，相當有聖誕氣氛。（陳俊堯 攝）

海上聖誕五連擊！

海上聖誕第1擊！北歐童話村

17樓zouk海灘俱樂部化身北歐童話村，放眼望去猶如一片雪地樂園。聖誕老人小屋入面掛滿聖誕老人肖像，大家可以走入去窺探小屋內部，在小屋內瘋狂打卡！當然不要忘記舞台中央的聖誕樹及雪橇，三五知己可以在入夜時分燈光亮起之際前往打卡，為海上聖誕留下美好回憶。

【北歐童話村】北歐童話村裝修好有聖誕氣氛，日頭好多打卡位，夜晚搖身一變成為表演舞台！（陳俊堯 攝）

入夜時，北歐童話村將會舉辦聖誕派對，聖誕老人及小精靈等一眾角色將會在舞台上載歌載舞，期間更會邀請觀眾一齊跳舞，讓大家盡情融入聖誕氣氛之中。

【北歐童話村】夜晚舉行聖誕排隊，聖誕老人、聖誕小精靈及北極熊都會出場表演，更會邀請場內觀眾一齊跳舞！（陳俊堯 攝）

海上聖誕第2擊！樂頌聖誕劇場表演

上船次日必定要欣賞期間限定樂頌聖誕劇場表演，演員化身聖誕老人、小精靈及巨型北極熊，上演一場歷時1小時的精彩表演。期間有芭蕾舞者雙人舞相當吸睛；雜耍演員表演高難度動作令人震驚，腳邊碗子輕鬆彈上頭頂時，讓觀眾忍不住歡呼拍掌，相當有氣氛！

+ 1

海上聖誕第3擊！聖誕精靈工作坊

可以參與聖誕精靈工作坊，親手製作北歐特色聖誕精靈掛飾，讓整個海上聖誕體驗更加充實。

海上聖誕第4擊！西式聖誕晚餐及聖誕特色飲品

海上聖誕又夠怎麼能夠錯過聖誕大餐呢？1號扒房於聖誕佳節特別推出的「聖誕套餐」，包含前菜、餐湯、主菜及甜品。主菜可自選烤和牛牛腩扒或海鮮拼盤，牛腩扒鮮嫩多汁；海鮮拼盤則有龍蝦、青口、帶子，全部新鮮嫩口，是海鮮迷必食推介！另可單點火雞一份，擺盤精緻之餘讓聖誕氣氛更濃郁！

+ 1

除了北歐風情西餐之外，雲頂夢號還有多達35種餐飲選擇，可以自選享用戶外火鍋燒烤、日式鐵板燒等，除了鹿兒島和牛、龍蝦等等高質食材，餐廳亦設有聖誕套餐，CP值更高，人均價格只不過約$200左右。

日式鐵板燒

戶外火鍋燒烤

海上聖誕第5擊！薑餅小鎮聖誕市集

位於6樓大堂的聖誕市集，原來藏有一個神秘打卡位——薑餅小鎮。無數個薑餅小屋排排豎立，組成一個小鎮。想將小屋帶回家的話，亦可以額外選購，賞味期限足足1個月，讓大家可以將海上聖誕的美好回憶延長至2022年初。

雲頂夢號更多娛樂設施！

聖誕氣氛爆棚以外，雲頂夢號更多相當娛樂設施讓住客上船遊玩。其中2大免費娛樂設施——繩索場鋼索及滑水梯最受矚目，稱得上是必玩項目！

【甲板泳池】（陳俊堯 攝）

繩索場

繩索場位於雲頂夢號最高層，參與的朋友可以登上海上高空，歷盡艱辛走到終點，可以挑戰35米海上滑索，享受半天懸吊的快感。

【繩索場】（陳俊堯 攝）

滑水梯

在雲頂夢號標誌性的泳池上，設有6條巨型滑水梯，各位可以體驗3秒瀡落泳池的快感！記者大推碗形滑水梯，在數秒內高速滑過水道後，落在大碗後會不斷旋轉，最後才落到泳池內；另外更有兩條滑水梯擁有超出船體之外的透明部分，讓你滑水同時飽覽海上靚景，刺激得來不會太過激烈，是老少咸宜、大小必玩之選！

入住星夢郵輪「北歐聖誕．星夢奇航」，將免費升級入住海景露台客房、包每日三餐及免費娛樂設施，即日起至12月7日前預訂，每位只需$888起，詳情可瀏覽網頁查詢：https://bit.ly/3HqCNAR