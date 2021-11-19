迪士尼聖誕2021｜直擊迪士尼聖誕派對！巨型聖誕樹亮燈+5大打卡位

迪士尼樂園聖誕派對2021正式開幕！記者到場率先玩「A Disney Christmas 2021」聖誕節派對，為大家介紹5大必睇重點打卡位、聖誕節限定商品以及聖誕美食，當中有不少都是今年聖誕限定，想在迪士尼樂園感受聖誕氣氛？即睇下文啦！



延伸閱讀：聖誕好去處2021｜29大聖誕好去處！怪獸公司聖誕樂園/赤柱市集

香港迪士尼樂園於即日至2022年1月2日舉行「A Disney Christmas」聖誕主題活動，今個聖誕，迪士尼會有不少聖誕主題表演，包括「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」、「米奇與好友聖誕舞會」、「奇妙飄雪 聖誕高飛」、「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等等，各處都有漫天飛雪，多個迪士尼人氣卡通人物換上聖誕服飾與大家見面！

記者到場率先玩「A Disney Christmas 2021」聖誕節派對，為大家介紹5大必睇重點打卡位！

迪士尼聖誕派對【打卡位1】巨型聖誕樹亮燈

一入園就會見到位於美國小鎮大街入口處高於10米的超巨型聖誕樹，夜晚還有亮燈禮，有聖誕歌演唱之餘亦有飄雪效果，聖誕樹加上漫天飛雪，超級浪漫！

迪士尼聖誕派對【打卡位2】Duffy與好友冬雪歡樂巡禮

Duffy與好友冬雪歡樂巡禮是迪士尼樂園全新聖誕節目，在美國小鎮大街，Duffy與好友換上聖誕服飾，在巡遊花車上與大家見面、互動，到時亦會有飄雪，聖誕氣氛超濃！

迪士尼聖誕派對【打卡位3】米奇與好友聖誕舞會

米奇將會在夢想城堡與一班朋友，包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙琪琪與大鼻帝帝，還有Duffy和好友一齊換上聖誕服飾，在城堡前載歌載舞，跳唱經典聖誕歌曲。

迪士尼聖誕派對【打卡位4】奇妙飄雪 聖誕高飛舞台

入夜後，聖誕高飛與一班迪士尼朋友亦有「奇妙飄雪 聖誕高飛舞台」表演，「聖誕高飛舞台」亦是迪士尼樂園全新聖誕活動，高飛將會穿上聖誕老人服飾跳舞。到時亦會有雪花到處飄揚，超有聖誕氣氛！

迪士尼聖誕派對【打卡位5】與迪士尼卡通人物打卡

來到迪士尼樂園，當然要與迪士尼人氣卡通人物打卡！米奇和一班好友，包括Duffy和好友、首次現身香港迪士尼樂園的《玩轉極樂園》的主角米哥將會穿上聖誕特色服裝在迪士尼樂園各處與大家見面。

迪士尼聖誕派對【聖誕主題商品】

今個聖誕，迪士尼樂園亦推出了不少聖誕主題限定商品，包括聖誕襪、聖誕卡等等，美國小鎮大街的商店內亦有不少打卡位，例如是設有傳統聖誕報警的馬迪小店，以及米奇、米妮、Duffy的聖誕橇。大家在購物的同時亦可以盡情打卡！

+ 1

迪士尼聖誕派對【聖誕主題美食】

適逢聖誕節，迪士尼樂園亦推出超過70款聖誕節美食，包括聖誕米奇造型棒棒冬甩、聖誕米奇曲奇、聖誕三眼仔栗子包、聖誕米妮麵包圈、聖誕朱古力球、聖誕朱古力蛋糕卷等等，全部好食之餘，打卡亦一流！

+ 1

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」2021

日期：即日至2022年1月2日

備註：迪士尼樂園將於2021年12月15日至2022年1月2日每天開放

