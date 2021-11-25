深水埗主教山配水庫12月中開放參觀！附免費報名方法

深水埗主教山配水庫12月中開放！獲古諮會通過列為一級歷史建築，位於深水埗的主教山配水庫將於12月中開放參觀，暫定為期半年，設有公眾導賞團，每團歷時90分鐘，市民於下周可以報名參加，立即看看如何預約！



深水埗主教山配水庫12月中開放參觀設導賞團！附免費報名方法

位於深水埗的一級歷史建築——主教山配水庫，將於12月15日起開放參觀，暫定至明年6月14日，為期半年。水務署表示，市民12月1日（下周三）起可在網上預約參加。

+ 1

主教山配水庫公眾導賞團每團12個名額，市民可以經「深水埗配水庫」網站專頁預約參加，主教山配水庫導賞團費用由政府承擔，市民毋須付費參加。導賞團每日出團，分為上、下午時段，其中每周設5個團體時段，不過團體申請須透過「政府一站通」提交，預計每月可接受約1,000人報名主教山配水庫導賞團。參觀人士會由巴域街出發，步行上山至配水庫，到達後進入配水庫內部參觀。

水務署表示，主教山配水庫現已完成臨時加固工程，包括加設地台通道、樓梯、玻璃頂蓋及照明系統，以確保安全。水務署助理署長鍾永基亦稱，參觀者進入配水庫後基本上可以自行戊觀，雖然現場設有平台，但亦只作引導行程及遮蓋電線用途，參觀者甚至可以捉摸花崗石柱。

主教山配水庫導賞團 詳情

開放日期：12月15日至明年6月14日（暫定）

參觀方式：公眾導賞團（個人/團體申請）

報名方法：「深水埗配水庫」網站專頁預約

「政府一站通」預約（團體申請）

報名時間：12月1日（下周三）起可在網上預約

費用：免費

注意事項：參觀者毋須接種疫苗，要使用「安心出行」

