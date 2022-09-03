中秋商場12大好去處！和風日系中秋祭典、Mr n MrsMoon新打卡位

【中秋商場好去處】中秋商場一覽！中秋節將至，想一家人外出感受過節氣氛，又不想到戶外逼出一身汗，少不了到商場內逛逛！以下就整合了香港多個中秋商場好去處，除了打卡之外，亦有工作坊、市集及遊戲活動等等，讓大家可以盡情歡渡佳節！

中秋商場好去處12大盤點｜打卡位/節日工作坊/市集/遊戲/音樂表演等

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中秋商場好去處【1】灣仔星街小區「Star．Moon．Bunny兔月星辰」

灣仔星街小區由即日起至9月12日期間，將會有「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術打卡裝置，太古廣場外3大打卡點，每個景點都會有幾乎真人高的可愛星兔陪你打卡過中秋！

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星街小區 x emmaAparty「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋節藝術裝置詳情

日期：即日起至2022年9月12日

地點：灣仔星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

官方網站： www.starstreet.com.hk



中秋商場好去處【2】「新城市廣場 – 璀幻『燈』海長廊」

沙田新城市廣場由即日起至9月12日舉辦慶祝中秋節。其中5樓戶外平台打卡主題樂園Fun Park，將會加推中秋限定「璀幻『燈』海長廊」打卡位，場內掛滿和風花燈及雞泡魚充氣掛飾；另外1樓亦有期間限定「新城市廣場x Keigo大阪一町」展覽，場內同樣有7大日本插畫家Keigo的人氣插畫角色裝置，讓大家盡情拍照！除此之外，商場亦有一系列互動遊戲區，讓大家可以盡情歡渡佳節，非常適合一家人飯後賞月閒逛。

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「璀幻『燈』海長廊」、「新城市廣場 x Keigo日日一町」詳情一覽

日期：即日起至9月12日

時間：上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期5樓戶外平台



「新城市廣場 x Keigo日日一町」主題裝置開放詳情

日期：即日起至9月12日

時間：中午12時至晚上10時

地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場及三期二樓(LOG-ON店對出)

官方網站：www.newtownplaza.com.hk



中秋商場好去處【3】「T.O.P – T.O.P x Mr n Mrs Moon．Chill爆豪華團」

Mr n Mrs Moon粉絲中秋必去！旺角商場聯乘人氣動畫角色Mr n Mrs Moon大型展覽大翻新！由即日起推出中秋限定打卡位及期間限定店，除了會售賣一系列限定商品外，另外亦有Mr n Mrs Moon主題自拍亭等等。

中秋商場好去處【4】旺角 MOKO GARDEN「MOKO GARDEN @ L3」

MOKO今年以大波斯菊為主題，推出了3大中秋賞月打卡位，尤其而入夜後，一盞盞小燈飾會於花園間陸續亮起，夜晚去賞月過節，和家人飯後逛逛，都相當有氣氛。另外商場於9月10至11日期間，亦有多個中秋工作坊及猜燈謎遊戲區，包括「乾花相架工作坊」、「亞克力花連花瓶擺設工作坊」及「即影即有及相框D.I.Y體驗」等等，如果有興趣就要到官網了解活動詳情喇！

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「MOKO GARDEN」詳情

開放日期：2022年9月9日起

開放時間：10am–10pm

地點：L3樓層 MOKO GARDEN (近Beard Papa's)

官方網站：www.moko.com.hk

*為確保提供舒適環境，MOKO GARDEN入口處設有自助取票機，取票後即可按預定時間免費入場。開放時間如有更改，恕不另行通知。



中秋商場好去處【5】上水廣場 「上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go」

想和好友中秋打卡逛街，上水廣場由9月10日至10月31日就有超適合的「上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go」，現場會有五個以兵庫縣特色景點為主題的大型打卡位，另外L5晴空花園更有多個體感遊戲及日本祭典遊戲，只要消費滿指定金額即可參加！

上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go詳情

日期：2022年9月10日 (六) 至10月31日 (一)

時間：早上10時至下午10pm

地點：上水廣場L4顧客服務中心

官方網站：https://www.facebook.com/landmarknorthhk



中秋商場好去處【6】南豐紗廠「Marketoo x 動力神社 月見之秋市集」

南豐紗廠中秋將會與Marketoo及本地插畫家合作舉辦大型中秋市集，市集除了有將近200間本地設計及手作品牌，更推出了9大日式工作坊及月見節傳統活動！而鄭中基更會於指定日子到場擔任限定店長，有興趣就要留意官方網站內容更新！

（圖片來源：Marketoo）

Marketoo x 動力神社 大型中秋市集

日期： 2022年9月10日至12日

時間： 下午1時至8時

地點：南豐紗廠 3樓空間 & M樓室內The Annex [荃灣白田壩街45號]

入場費用： 免費

官方網站：https://www.facebook.com/marketoohk



中秋商場好去處【7】PMQ「方圓百里 點聚元創方」

文青聚集地PMQ，由9月3日至12日期間會有逾300盞紙藝燈籠掛滿全場，絕對是中秋打卡好去處！此外場內亦會有期間限定市集及工作坊等等，9月9日至11日期間更有迷你月餅燈籠換領及DIY。

PMQ「方圓百里 點聚元創方」詳情

活動日期：2022年9月3日至12日

開放時間：上午11時至晚上9時

活動地點：PMQ 元創方 （中環鴨巴甸街35號）

官方網站：https://www.facebook.com/PMQHK



中秋商場好去處【8】愉景灣商場「愉景灣月滿臨海樂中秋」

想多點過節氣氛，愉景灣愉景北露天劇場9月10日將會有「海濱音樂表演」，9月11日再有「愉景灣周日露天市集」，場內除了有多種即場體驗及兒童拉丁舞表演，更匯聚過百個本地特色小商戶，讓大家能盡情購物並體驗熱鬧過節氣氛！

Busking Under the Moon海濱音樂表演

日期：9月10日

時間： 晚上6:00至8:30

地點：愉景北露天劇場



「愉景灣周日露天市集」詳情

活動日期：2022年9月11日

開放時間：上午11時至晚上6時

活動地點：愉景廣場

查詢電話：2687 3666

官方網站：https://www.visitdiscoverybay.com/tc/home/



中秋商場好去處【9】黃大仙中心「霓彩映月」

黃大仙中心由即日起至9月18日，與保育平台「街招」聯合推出「霓彩映月」主題活動，場內有一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置打卡區；除此之外，同時黃大山中心北館1樓亦會舉辦中秋市集，讓大家選購應節食品，有興趣就要留意喇！

黃大仙中心「霓彩映月」

日期：2022年8月13日至9月18日

時間：早上11時至晚上8時

地點：黃大仙中心北館

官方網站：Linkhk.com



中秋商場好去處【10】YOHO MALL「YOHO MALL x Monchhichi市集」

今個中秋Monchhichi將會登陸元朗YOHO MALL！由9月1日至25日起，Monchhichi將會登陸元朗YOHO MALL，與大家歡渡中秋！屆時商場將會設有2個不同主題的打卡位及市集，其中YOHO MALL I期將會以太空情景為主題、YOHO MALL II期則以和風為主題。2個市集門口都會放置大型打卡裝置，同場更有中秋特色市集及Monchhichi精品期間限定店。

中秋商場好去處【11】荃灣廣場 「初秋來『敢動』一下」

荃灣廣場除了於9月期間有中秋購物禮遇之外，中秋正日及翌日亦會有「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」及「手作黏土月球燈工作坊」，只要於場內消費滿指定金額，並且以會員積分留名額，即可參加！

荃灣廣場「中秋工作坊」詳情

The Point 預留證換領日期：8月31日至9月11日

「立體繪圖筆月兔燈籠工作坊」

活動日期：9月10日

時間：下午3時至5時

地點：L6 樓層



「手作黏土月球燈工作坊」

活動日期：9月11日

時間：下午3時至5時

地點：L6 樓層

官方網站：http://www.tsuenwanplaza.com.hk



中秋商場好去處【12】沙田好運中心「秋之開運市集」

沙田好運中心最近終於完成第一期優化工程，趕在中秋前重新開幕！由9月2至12日期間，將會舉行「秋之開運市集」，攤位大量應節食品一應俱全包括月餅、曲奇禮盒、紅酒及看工產品等等！

（圖片來源：好運中心）

好運中心 「秋之開運市集」詳情

活動日期：2022年9月2日至9月12日

開放時間：上午11時至晚上8時

活動地點：沙田好運中心3樓正門

查詢電話：2687 3666

