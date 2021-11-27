迪士尼酒店Black Friday快閃優惠！4大房型低至6折　最平人均$245

【迪士尼酒店／Staycation】各位迪士尼粉絲大召集！香港迪士尼酒店推出Black Friday快閃優惠！只要在優惠期內，預訂4個房型可享低至6折優惠，最平人均$245即可入住迪士尼酒店！



香港迪士尼酒店推出Black Friday快閃優惠。（圖片來源：網絡圖片）

香港迪士尼樂園推出Black Friday酒店限時優惠，由即日起至2021年12月1日，預訂樂園酒店海景客房或海景陽台客房，可即享實時房價6折；預訂標準客房或國賓廳客房，可即享實時房價7折優惠。

4個房型在優惠期內可享實時房價6折或7折優惠。（圖片來源：香港迪士尼酒店）

（圖片來源：香港迪士尼酒店）

香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家渡假酒店都有優惠！迪士尼探索家度假酒店標準客房折後由港幣$980起，最多可供4人入住，即最平人均$245！香港迪士尼樂園酒店標準客房折後則由港幣$1,120起，人均最平$280。另收加一服務費，第3及第4位12歲或以上住客入住須繳付每位每晚附加費$200。

（圖片來源：香港迪士尼酒店）

今次快閃優惠期由即日起至12月1日。入住日期方面，迪士尼探索家度假酒店及香港迪士尼樂園酒店的入住日期由2022年1月2日起至2月20日及2月24日。聖誕及元旦期間不適用。👇👇詳情請按下圖👇👇

香港迪士尼樂園Black Friday酒店限時優惠

推廣日期：即日起至2021年12月1日

訂購方法：香港迪士尼酒店官方網站

入住日期：香港迪士尼樂園酒店：2022年1月2日至2022年2月24日期間之指定日子

迪士尼探索家度假酒店：2022年1月2日-2月20日期間之星期五至日及指定日子

