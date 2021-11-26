灣仔海濱渡輪碼頭畔近5萬呎新主題區！海景+多個打卡位+寵物公園

【灣仔好去處】灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區進一步開放！發展局宣布進一步開放灣仔渡輪碼頭以東空間，最新開放空間佔地近5萬呎，整體裝修以清水混凝土和木系構築物為主調，行簡約工業風，好適合情侶閨密親友週末出遊，大家又有多個灣仔好去處可以去喇！

灣仔好去處｜海濱渡輪碼頭畔全新主題區！佔地近5萬呎+簡約工業風

（政府新聞處圖片）

【灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區】全新主題區開放 佔地近5萬呎！

灣仔渡輪碼頭「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放！全新主題區原是興建中環灣仔繞道而填海所得的海濱用地，主題區早於今年三月已開放長約180米的海濱長廊，後再進一步開放多80米的空間。來到最新開放的「渡輪碼頭畔主題區」，佔地近5萬呎，整體面積較原有主題區空間擴大近一倍，好適合假日去休閒放鬆！

【灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區】簡約工業風帶時尚感覺 增添香港懷舊色彩元素

作為全港第12個海濱場地，與西環和其他灣仔海濱主題區色彩斑斕的卡通風格不同，「渡輪碼頭畔主題區」以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，整體簡約工業風頗為時尚，再添加霓虹燈裝飾、以及掛上信箱的傳統鐵閘等香港懷舊色彩元素作為裝飾，極具本土情懷，亦是打卡位之一！

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【灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區】全新主題區歡迎寵物內進！香港全新寵物公園

「渡輪碼頭畔主題區」亦是寵物友善場地，一眾毛孩主人可以隨時帶同繫上牽繩的寵物一齊出遊休閑，前往灣仔海濱全新開放的寵物公園。

【灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區】HarbourChill海濱休閒站同步開幕 矚目全新打卡熱點

灣仔好去處「渡輪碼頭畔主題區」全新開幕同時，旁邊的「HarbourChill海濱休閒站」亦同時開放。「HarbourChill海濱休閒站」新開放空間佔地約250平方米，場地鋪有人造草皮，並放置「HarbourChill」大型發光字型裝置，加上弧形的戶外階梯平台及特色桌椅，大家可以在休憩之餘亦可以打卡，相信好快就會成為全新香港打卡好去處！

【灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區】飽覽維港景色！未來將開放更多海濱空間

在海濱可以飽覽維多利亞港景色，大家可以沿海濱遊走於「渡輪碼頭畔主題區」和「水上活動及康樂主題區」之間。發展局亦表示將來會逐步開放更多海濱空間，將來亦會開放「水上活動及康樂主題區」（第二期）和「活力避風塘主題區」，大家很快亦會有更多好去處！

灣仔好去處｜灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區

交通：灣仔渡輪碼頭或灣仔北臨時公共運輸交匯處可直達；或從灣仔港鐵站A5出口經行人天橋前往，步程約10分鐘

