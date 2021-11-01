【城巴新巴士路線｜北區巴士】城巴新路線進軍北區！城巴宣布將開辦兩條往來粉嶺、旺角、深水埗及觀塘的新巴士路線，分別是78X及79X線，將成為城巴首批在北區營運的獨營路線，更提供轉乘優惠，北區居民以後可以直接出市區喇！

城巴2條新巴士路線 往來北區/粉嶺/旺角/觀塘 直出市區有轉乘優惠

城巴將於11月30日起開辦兩條往來粉嶺皇后山、旺角及觀塘的新路線。（城巴提供）

因應皇后山邨、山麗苑落成，城巴宣布由2021年11月30日起將進軍北區，開辦78X及79X線，居民可乘兩條新巴士路線往來粉嶺皇后山、旺角及觀塘。

兩線都會行經龍山隧道，沙頭角公路近軍地、孔嶺、馬尾下一帶沿線居民亦可利用兩條路線進出九龍市區，服務水平將因應皇后山屋苑入伙情況而提升。

（城巴提供）

城巴之後亦會開辦兩條往來皇后山與港島的路線，新巴士路線會優先以歐盟6型環保巴士行走，備有座椅安全帶、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置、離子空氣清新機等，另外設有多項八達通轉乘優惠。

城巴新巴士路線｜78X號線（來往皇后山及啟德）

路線：經龍山隧道及大老山隧道快速連接粉嶺山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、觀塘商貿區、九龍灣商貿區、德朗邨、啟晴邨及啟德工業貿易大樓

服務時間：（由山麗苑開出）星期一至五07:15至08:00

（由啟德工業貿易大樓開出）星期一至五17:15至18:00

車費：全程車費為$18.1元，設分段收費。



城巴新巴士路線｜79X號線（來往皇后山及長沙灣）

路線：經龍山隧道及青沙公路快速連接粉嶺山麗苑、皇后山邨、沙頭角公路軍地至磚窰、大角咀、奧海城、旺角、太子、深水埗及長沙灣（深旺道）

服務時間：（由山麗苑開出）星期一至五07:00至16:00；星期六、日及公眾假期08:00至20:00

（由長沙灣深旺道開出）星期一至五12:00至21:00；星期六、日及公眾假期12:00至22:00

車費：全程車費為$15.5元，設分段收費。

