MIRROR旅發局跨年倒數演唱會抽獎結果出爐！附領取須知及懶人包

【MIRROR演唱會 】旅發局「香港跨年倒數演唱會」抽獎結果今日（3日）出爐！旅發局早前宣佈，將於今年12月31日舉辦實體跨年倒數演唱會，演出歌手包括人氣男團MIRROR、許廷鏗、馮允謙和鄭欣宜等。活動門票以抽獎形式向公眾派發，並由電腦系統隨機抽出1,500名得獎者！



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旅發局表示是次活動有超過20萬人參與有MIRROR演出的旅發局跨年倒數演唱會，最終由電腦系統抽出1,500名登記人，每人2張門票共3,000名參加者。旅發局「香港跨年倒數演唱會」的抽獎結果已於今天（3日）公布。

抽獎結果如下👇👇

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MIRROR旅發局跨年倒數演唱會領取須知及懶人包

旅發局指演唱會門票實行實名制。得獎者會以登記時所提供的電話號碼中，獲得旅發局發出的短訊通知，並要在2021年12月13日晚上9時前，跟同行者一同到九龍ELEMENTS圓方商場水區2樓親身領取獎品，不可授權代領。

在領取獎品時，得獎者及同行者都必須要出示得獎電話短訊、香港身份證正本及新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。屆時，得獎者及其同行者須分別簽署書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

旅發局主辦的「香港跨年倒數演唱會」今年改於西九文化區藝術公園大草坪舉行，在12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，多位歌手及團體將會參與演出，包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、MIRROR、香港管弦樂團，沒有抽出的朋友也不用灰心，到時可同時在電視或網上觀看旅發局跨年倒數演唱會直播。