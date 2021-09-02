【MIRROR / 酒店Staycation / 酒店優惠】最近有網民於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住最近大熱的西貢WM Hotel時，偶遇香港人氣男子組合MIRROR成員Anson Lo疑似在拍攝新歌MV，在群組內上載相片後，隨即引來大批「神徒」（Anson Lo粉絲名稱）讚好及留言！



其實香港有不少酒店都有MIRROR的足跡，《香港01》旅遊頻道記者為各位「鏡粉」（MIRROR粉絲名稱）整理了7間，最平人均$250就住到同款酒店！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



MIRROR成員姜濤和ERROR成員肥仔最近合作推出新歌《特務肥姜2.0》，各位粉絲知道取景地是哪一間酒店嗎？（ig @ fatboyip）

【1】WM Hotel —— Anson Lo疑似拍攝新歌MV

酒店鄰近西貢海濱，共有三座，分別為「天寓」、「海寓」和「山寓」，共有260間房，大部分都設有海景露台。現時率先開放「海寓」三層客房，有63間房可入住。房型共有9款，包括豪華海景露台客房、尊貴海景私人花園客房、尊貴海景天台花園連私人露台客房等。「海寓」頂層更有75米長的露天無邊際泳池，可欣賞180度無敵海景！而最近Anson Lo就被網民影到在地面的禮堂門口疑似在拍攝新歌MV，在擁有靚景的酒店拍攝，想必各位「神徒」必定很期待！

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WM Hotel

地址：西貢惠民路28號|

電話：2196 6888



【2】富衛1881公館 —— 姜濤、Edan MV取景地

FWD HOUSE 1881擁有過百年歷史，前身是香港水警總部，於1994年被列為法定古蹟，後來經活化後成為精品酒店。酒店風格典雅，共有兩種房型，均為套房，每間房都有獨立露台。姜濤和ERROR成員肥仔的新歌《特務肥姜2.0》、Edan呂爵安單曲《小諧星》的MV都在這間酒店拍攝，各位「姜糖」和「爵屎」來朝聖之餘亦可以歎返晚，感受寧靜優雅的氛圍。

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富衛1881公館

地址：尖沙咀廣東道2A號「1881」主樓

電話：3988 0000



【3】Rosewood Hong Kong —— Stanley和女朋友慶生酒店

位於尖沙咀的瑰麗酒店，以奢華時尚的風格聞名。酒店其中一個賣點是所有房型都有以雲石打造的浴室，非常華麗，吸引不少女藝人和KOL入住。無邊際泳池（Infinity Pool）亦是打卡熱點之一，泳池坐擁180度無遮擋維港海景，景觀開揚，在日落時分影相更是一流！因此最近Stanley和女朋友Alina亦入住了這間酒店慶祝他的生日，女友更在Instagram上載了在泳池的打卡靚相！

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瑰麗酒店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：3891 8888



【4】Tuve酒店 —— Edan拍攝《今晚瞓酒店》地點

位於天后的Tuve酒店走工業風，以大理石、混凝土、黃銅、黑鐵等元素為主題，給人型格摩登的感覺。大門不算十分起眼，不少網民都分享一不小心就會錯過。最特別的是門口的鐵閘像一個神秘通道，房間則佈局簡約，沒有甚麼間隔，但網民指雖然沒有浴缸，但淋浴間空間頗大，更放有Dyson風筒，展現低調奢華風。酒店風格獨特，難怪Edan曾經主持過的《今晚瞓酒店》亦在這裡拍攝，而Alton、Anson Kong、Lokman、Tiger亦曾經在房間內拍過微電影《特_登》。

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Tuve酒店

地址： 銅鑼灣清風街16號

電話： 3995 8899



【5】迪士尼探索家度假酒店 —— 姜濤對鏡自拍打卡

酒店充滿異國風情，主打度假感覺，由大堂開始已經充滿探索家元素。酒店有近7成房間都是相連，方便和三五知己或家人一起遊玩。部分房間更可以望到海景，入住還可以在泳池暢泳及任玩酒店多項設施！早前MIRROR在迪士尼樂園拍攝後，姜濤於Instagram上載了一張在這間酒店的自拍照，立即引來大批「姜糖」興奮表示要入住同款酒店！

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迪士尼探索家度假酒店

地址：香港迪士尼樂園度假區

電話：3510 2000



【6】The Fleming —— Edan拍攝《今晚瞓酒店》地點

位於灣仔鬧市的芬名酒店，設計靈感源於1970年代的渡海小輪，重現昔日香港的工業時代。酒店大堂到房間裡的每一個角落都洋溢著懷舊的味道，從酒店的地毯、桌椅、窗簾甚至廁所都充滿舊時代的風格。Edan主持的《今晚瞓酒店》亦曾經在這裡拍攝。

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The Fleming

地址：灣仔菲林明道41號

電話：3607 2288



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👻同場加映：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

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