日政府揭外國留學生轉售免稅品謀利　擬修改條例僅限一類人可免稅

【日本旅遊】以往日本旅行時，海外旅客在各大百貨公司及藥房等零售商店購物，均可享有免稅優惠。不過最近日本揭發有中國留學生藉轉售免稅品牟利，日本政府及執政黨擬修改購買免稅品條例，包括取消外國留學生入境首半年可購買免稅品的規定，藉此打擊海外代購猖獗的問題。



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根據日本讀賣新聞報道，由本月起，日本全國免稅店有義務進行「免稅手續電子化」，需要向國稅廳傳送顧客情報及購買紀錄，防止有人轉售商品賺取免稅額差價。

報道指，根據東京都內一間百貨公司的紀錄顯示，有中國留學生曾經多次利用免稅額多次消費，每次金額達49萬日圓。以一位21歲男性留學生為例，去年秋天抵達日本後，在一個月內光顧百貨公司10次以上，購買價值1千萬日圓的高級手錶等商品。同時，這位留學生又曾在一個月內，重複購買10次價值49萬5000日圓的化妝品，估計是受限於化妝品及食品等消耗品的免稅規定，每人每次購入金額不可超過50萬日圓，因此需要分開多次購買。

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東京一間百貨公司負責人表示質疑：「中國男性大量購入化妝品，聲稱是自用，非常可疑」，亦有其他免稅店的負責人稱，曾經見過有留學生購買免稅品後，在店舖附近「交收」，甚至即場進行現金交易。除了外國留學生在免稅店「爆買」，亦有從東南亞國家入境的日本人，在百貨公司購買高級手錶和大量化妝品，金額達1億日圓，懷疑同樣是作轉售用途。

（Lan Pham/Unsplash）

現時，除了從事兼職或正職工作的外國留學生，其他留學生在入境日本後半年，均可以購買免稅商品。不過，有商家表示要確認客人是否合資格購買的手續繁瑣，亦會增加客人等候結帳的時間，在一定程度上讓代購行為更加猖獗。因此，日本政府考慮修改免稅條例，購買免稅商品的對象改為只限「短期居留」（90日以內）資格人士，商家只需確認護照即可，縮短處理時間。