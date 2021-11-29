儲錢大法｜日本媽媽去沙灘遊玩邊執垃圾　月入50萬多過做正職！

【儲錢大法】想去旅行但銀兩不夠，想開源卻實在難以短期賺大錢，其實由每日做起都不難。最近有日本節目就教大家零成本致富，靠收集垃圾月入賺逾3萬港元，多過日常上班族。最近周圍玩洗太多的朋友，不妨看一看這個另類的「致富捷徑」！



儲錢大法｜日本人妻去沙灘遊玩邊執垃圾 月入50萬多過做正職！

以為疫情期間可以出到錢去旅行，結果香港實在太多誘惑，去Staycation或者去食好東西，一衝動就變月光族，實在好罪過。而日本節目《沸騰ワード10》早前訪問全職日本媽媽渡邊太太，居然靠在沙灘執垃圾，就可以零成本致富，月入賺50萬日圓（約3.5萬港元）。正巧香港好多靚景沙灘，莫非可以參考一下？

(《沸騰ワード10》截圖）

【儲錢大法】經30至50年打磨「沙灘玻璃」 外表晶瑩剔透

全職日本媽媽渡邊太太，平時會和女兒到沙灘散步，兼收集類似垃圾的石頭變賣。說是收集石頭，但其實並不然。渡邊太太和她的女兒在海濱浴場不斷忙碌，貝殼及浮木通通不是目標，原來埋在沙裡的「沙灘玻璃」，才是她們此行的目標。

那麼「沙灘玻璃」究竟如何能賺錢呢？渡邊太太指出，「沙灘玻璃」看似無用，不過經過海水沖刷最少30至50年後，經過大自然的鬼斧神工打磨，菱角會被磨平變得光滑，成為外表晶瑩剔透的碎片。

【儲錢大法】「沙灘玻璃」沖洗及曬乾變賣 500克可賣約156港元

這種罕見的「沙灘玻璃」經過渡邊太太悉心沖洗及曬乾，再分拆成500克一袋，放到網上出售，每袋可賣2,200日圓（約156港元）。節目組跟拍當天，渡邊太太花1小時便收集了2公斤玻璃碎片，放到網上放售不消10分鐘已成功賣出一袋，總共賣出4袋，一天就輕鬆賺取8,800日圓（約624港元）。

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【儲錢大法】「沙灘玻璃」額外加工變手作 月入賺約3.5萬港元

玻璃形狀不一，價錢又是否一樣？渡邊太太指各種形狀均為同一價錢，但若有特別的顏色例如紅色，便可賣得更貴。她表示，沙灘玻璃是非常受歡迎的藝術品原材料，大部份人會買來製作如手飾、燈罩等，又指自己亦會用沙灘玻璃製作手作，放到網上出售，每月總共能賺約50萬日圓（約3.5萬港元），整個過程可謂無本生利！

適逢香港手作市場好興旺，而且香港都有不少靚景沙灘，相信如果在香港收集「沙灘玻璃」，應該都會有市有價。大家不妨跟跟渡邊太太，假日找一個靚景沙灘休閒一下，「順便」找尋「沙灘玻璃」的蹤影，或許是個致富之道吧！

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