【港人票選酒店排名2021】酒店Staycation熱潮在2021席捲全港，經歷過2020年眾多五星級酒店劈價洗禮，似乎不少港人住慣奢華五星級酒店，而今年酒店排名榜單結果頗為驚人，君悅酒店僅奪第二名，而港島香格里拉、四季酒店、文華東方酒店、瑰麗酒店等熱門酒店，票數更只有不到君悅酒店一半！究竟奪得第一位寶座的酒店，會是哪一間呢？

港人票選酒店Staycation排名2021 君悅僅奪第二 第一位意想不到

港人票選酒店排名｜第10名. 香港瑞吉酒店（The St Regis Hong Kong）

（36票）

香港瑞吉酒店開業短短數年，憑藉其高檔的酒店品牌定位，配合低調奢華現代風格室內設計。再加上廣為人知的24小時全天候管家服務，是不少港人心目中極盡奢華的酒店住宿體驗。其下午茶亦相當受港人喜愛，長期爆滿，有興趣的話，甚至要早兩個月訂座！

（圖片來源：The St Regis Hong Kong）

港人票選酒店排名｜第9名. 香港康得思酒店（Cordis Hotel & Resorts, Hong Kong）

（49票）

香港康得思酒店選址極佳，位於港鐵旺角站上蓋，是不少年輕人熱愛的酒店之一。酒店擁有米芝蓮星級中菜廳「明閣」，不時推出中菜餐飲服務頗有迴響，另外住宿方面，除了標誌性露天頂層泳池外，更不時聯乘品牌或角色推出主題住宿計劃，或許正是在熱潮中維持熱度的主因之一！

（圖片來源：康得思酒店）

港人票選酒店排名｜第8名. 香港瑰麗酒店（Rosewood, Hong Kong）

（58票）

香港瑰麗酒店選址極佳，坐落尖沙咀海旁、正對維港靚景，而且房間裝修雅致、廁所黑白方格設計，非常適合打卡，人氣頗高，在酒店Staycation熱潮頗受歡迎。年初曾一度傳出「疑指控房客弄污地氈要求高額賠償」，不過仍然無損其高質硬件及良好聲譽，會上榜絕不為過！

延伸閱讀：被Rosewood指弄污地氈索$3000賠償 事主感被屈：入房已見污漬

香港瑰麗酒店（圖片來源：香港瑰麗酒店）

港人票選酒店排名｜第7名. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

（74票）

香港麗思卡爾頓酒店位於環球貿易廣場102樓至118樓，入住時能夠感受置身半空、飽覽維港海天一色靚景的獨特體驗！其90度角落地玻璃窗更是深受一眾港人歡迎，在Staycation熱潮初期已備受喜愛。其後陸續推出特色Staycation住宿計劃，令酒店持續保持熱度！

香港麗思卡爾頓酒店（圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店）

港人票選酒店排名｜第6名. 四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

（112票）

香港四季酒店於2005年開業，正對維港靚景，擁有無邊際泳池，頗受港人喜愛！另外四季酒店餐飲亦非常出名，今年更有全新酒吧ARGO開幕，以及米芝蓮三星中菜廳龍景軒，持續為住客帶來新體驗。

香港四季酒店（圖片來源：香港四季酒店）

港人票選酒店排名｜第5名. 文華東方酒店（Mandarin Oriental, Hong Kong）

（117票）

1963年開業的香港文華東方酒店，酒店設計行復古奢華風，憑藉高水準且貼地親民的酒店及餐飲服務而備受好評，入住必食1963芝士蛋糕、英式鬆餅配玫瑰果醬！今年Staycation住宿計劃更配搭快船廊自助晚餐，提供鮑魚、龍蝦等高質海鮮，定價亦相當親民，難怪成為不少港人的心頭好。

文華東方酒店（圖片來源：文華東方酒店）

港人票選酒店排名｜第4名. 南洋酒店（South Pacific Hotel）

（160票）

南洋酒店在各五星級酒店中闖出一條路，在酒店Staycation熱潮中多次推出CP值極高的住宿計劃，入住包早晚餐飲服務，價錢只是$500有找，被部份港人稱為「小資Staycation之選」，是假日輕鬆出遊的另類好選擇，難怪在榜單中能攀上第四位高位！

（圖片來源：南洋酒店）

港人票選酒店排名｜第3名. 港島香格里拉大酒店（Island Shangri-La, Hong Kong）

（172票）

港島香格里拉大酒店開業多年，酒店仍然保持當年金黃奢華配木色英式復古設計，在酒店Staycation熱潮中，被貼上「復古奢華」的印象。其服務態度亦一直飽受好評，不少住客都認為有賓至如歸的感覺，至今仍是不少港人Staycation的首選酒店。

（圖片來源：港島香格里拉大酒店）

港人票選酒店排名｜第2名. 君悅酒店（Grand Hyatt Hong Kong）

（487票）

作為凱悅國際酒店集團在港開設且為最豪華的酒店品牌，君悅酒店早於1989年開業，展現出復古奢華的韻味，至今仍然保持相當的服務水準，房間則在西式設計上添加中國元素，其海景房型能獨享會展同款海景。近年推出Staycation住宿計劃，主題環繞奢華級住宿享受，頗受好評。

香港君悅酒店（圖片來源：香港君悅酒店）

港人票選酒店排名｜第1名. 百樂酒店（Park Hotel Hong Kong）

（534票）

在「小資Staycation」興起期間，除了南洋酒店外，百樂酒店亦深受港人歡迎。百樂酒店推出CP值高下午茶、自助餐，又曾推出多款形式各異的主題酒店Staycation，例如「情侶主題」及「睇波主題」住宿計劃，在閨密、男性友人、親子家庭、情侶住客間都頗受歡迎，難怪能夠在一眾名牌奢華五星酒店中闖出一線天，奪得港人票選2021年酒店第1位！