10大熱搜Staycation酒店排名2021！第1名曾爆醜聞 文華僅第10位

10大熱搜Staycation酒店排名2021年出爐！雅虎香港公布2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，其中就近年大熱的酒店Staycation熱潮，公布10大熱搜Staycation酒店排行榜。其中榮獲第1名的酒店，在年初曾爆出醜聞，而半島酒店卻不敵落敗，文華東方酒店更落在第10位！

10大熱搜Staycation酒店排名2021｜第1名曾爆醜聞 文華僅排第10位

（圖片來源：千禧新世界香港）

雅虎香港公布2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果。其中文華東方酒店落在第10位，且第1位酒店曾爆出醜聞，相信一眾喜愛假日去酒店Staycation休閒玩樂的朋友們，都相當好奇排行結果吧！

【熱搜Staycation酒店2021】第10位. 香港文華東方酒店

其中以第10位姿態躋身榜單，是於1963年開業的香港文華東方酒店。酒店一向提供高水準且貼地親民的酒店及餐飲服務，因而備受好評，在疫情期間與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，成為不少港人的酒店Staycation首選。

文華東方酒店（圖片來源：文華東方酒店）

【熱搜Staycation酒店2021】第9位. 千禧新世界香港

位於尖東海旁的千禧新世界香港，原名為日航酒店。在易名為千禧新世界香港後持續裝修及改進房間設施，其住宿服務在疫情酒店Staycation熱潮期間頗受好評。酒店更有多間餐廳提供餐飲服務，其中CP值較高的自助餐備受港人喜愛。

千禧新世界香港（圖片來源：千禧新世界香港）

【熱搜Staycation酒店2021】第8位. 黃金海岸酒店

黃金海岸酒店環境清幽，附近擁有人造沙灘，且不時舉辦家庭樂主題住宿及遊戲活動，因此在酒店Staycation熱潮中亦相當有話題，是不少家庭的酒店Staycation首選。

黃金海岸酒店（圖片來源：黃金海岸酒店）

【熱搜Staycation酒店2021】第7位. 半島酒店

半島酒店貴為英殖時期英女王指定入住的酒店，在香港人心中頗有地位，且至今仍然維持高品質服務質素。在疫情期間與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，不時會提供勞斯萊斯豪華房車接送服務，以及多類型文化活動，讓住客盡情感受奢華住宿體驗。

半島酒店（圖片來源：香港半島酒店)

【熱搜Staycation酒店2021】第6位. 香港四季酒店

於2005年開業的香港四季酒店，擁有無邊際泳池，正對維港靚景，且同樣提供高水準服務質素，頗受港人喜愛，難怪會上榜！四季酒店每次推出Staycation住宿優惠，往往會提供酒店餐飲消費額，其中米芝蓮三星中菜廳龍景軒絕對是必食之選！

香港四季酒店（圖片來源：香港四季酒店）

【熱搜Staycation酒店2021】第5位. 香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓酒店在酒店Staycation熱潮初期已經迅速彈起，皆因酒店位於環球貿易廣場102樓至118樓，入住能夠感受置身半空、飽覽維港海天一色的靚景的獨特體驗，其90度角落地玻璃窗更是被無數港人喜愛。

香港麗思卡爾頓酒店（圖片來源：香港麗思卡爾頓酒店）

【熱搜Staycation酒店2021】第4位. 香港愉景灣酒店

香港愉景灣酒店勝在選址較遠，不少住客都好享受在假日偷閒的樂趣，其套房房型的弧形落地玻璃窗，備受不少港人喜愛，長期預訂爆滿。此酒店同樣是親子家庭樂的熱門酒店之一，皆因酒店不時推出特色或卡通主題Staycation住宿優惠，亦提供不少「小朋友放電活動」。

【熱搜Staycation酒店2021】第3位. 香港君悅酒店

君悅酒店是凱悅國際酒店集團在港開設、最豪華的酒店品牌，早於1989年開業，但至今仍然保持相當的服務水準，酒店絲毫不殘舊，反而展現出復古奢華的韻味，房間則在西式設計上添加中國元素，其海景房型能獨享會展同款海景。疫情期間推出的Staycation住宿優惠，均主打奢華級享受，讓不少港人爭相入住！

香港君悅酒店（圖片來源：香港君悅酒店）

【熱搜Staycation酒店2021】第2位. 海洋公園萬豪酒店

在蕓蕓眾多主打親子市場的酒店中，海洋公園萬豪酒店最受家庭住客歡迎。酒店設有不同的海洋生物主題房間，另外提供多類型兒童娛樂設施及活動，就近有海洋公園及海洋公園水上樂園，能夠賺取萬豪會員積分亦是一大賣點，在親子市場外亦頗受年輕住客歡迎。

【熱搜Staycation酒店2021】第1位. 香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店在酒店Staycation熱潮初期迅速彈起，皆因選址極佳，坐落尖沙咀海旁、正對維港靚景，而且房間裝修雅致、廁所黑白方格設計，非常適合打卡，人氣頗高，即使年初曾傳出「疑指控房客弄污地氈要求高額賠償」亦絲毫不動搖其第一位寶座！大家又是否同意呢？

延伸閱讀：被Rosewood指弄污地氈索$3000賠償 事主感被屈：入房已見污漬