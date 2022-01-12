港島新酒店The Arca疫情下推全新Staycation計劃，日間入住10小時兼享雙人晚餐，背靠香港仔海景，可選攜寵物入住，人均$300起，最適合入住打卡休閒放鬆！

港島新酒店推日租Staycation 玩10個鐘兼歎雙人晚餐 可攜寵物入住

香港島2021年全新開業、位於黃竹坑的The Arca推出全新日租Staycation計劃「Foodie Daycation 日間美食探索之旅」。入住港人可以於中午12時起入住10小時，自選入住城景客房或海景客房。

入住期間將可享特色3道菜雙人套餐，並能夠享用酒店設施，在酒店房間內打卡留影，價格只由$600起，人均只需$300，另需付加一服務費。

3道菜雙人套餐包括兩道前菜、兩道主菜及一道甜品，主菜分別為烤黃油春雞或香煎精選魚柳。該套餐將於入住日晚上6時至8時30分送達客房，入住時可提供首選送餐時間。

毛孩主人們想帶家中主子一齊入住打卡，亦可以附加$250，與愛犬共渡日間住宿體驗。此優惠適用於1月7日至1月20日，詳情可前往官方網站查詢。

The Arca「Foodie Daycation 日間美食探索之旅」

房型：城景客房 或 海景客房

價格：$600起

包括：客房10小時入住、享特色3道菜雙人套餐、享用酒店設施

附加優惠：附加$250攜寵物入住

