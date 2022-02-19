西貢行山｜北潭涌家樂徑啱一家大細！短程多林蔭感受昔日田野風貌

踏足西貢郊野公園必經之路的北潭涌，是這條家樂徑的起點，舒適易行，設施齊備，使這裡成為對初嘗郊遊樂的不二之選。

長度：1.4公里 時間：0.75小時



北潭涌家樂徑的起點在北潭涌停車場，高大的木牌坊成為一大標誌。沿著山徑緩緩而上，不時經過數個不同的野餐區、燒烤場等，山徑的兩旁植有齊整的樹木如台灣相思、耳果相思等，矮小的原生灌叢亦長滿路旁。

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尾段會經過一些荒廢農田，感受昔日的田野風貌，並以鯽魚湖為終點。沿北潭涌路回走北潭涌停車場也不用半個小時。

導賞點

1. 西貢郊野公園遊客中心

該遊客中心有一般的展出照片和實用資料，展品可讓你認識西貢傳統的鄉村習俗、趣味植物等資訊。

設施：資訊牌、洗手間、燒烤場、野餐地點、涼亭。



交通資料

起點：乘搭九巴96R號*（於港鐵鑽石山站上車）、94號、專線小巴7號或9號（於西貢市中心），在北潭涌總站下車。*只於星期日及公眾假期行駛



終點：在鯽魚湖站乘搭九巴96R號*（至港鐵鑽石山站）、94號、專線小巴7號或9號（至西貢市中心），或沿大網仔路返回北潭涌總站乘車離開。*只於星期日及公眾假期行駛



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：北潭涌家樂徑】

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