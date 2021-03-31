西貢行山｜北潭涌自然教育徑易行多景點　賞紅樹林兼探秘石灰窰

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-03-31 13:31

北潭涌自然教育徑傍水而建，路徑舖設得平坦舒適，沿途經過不同的生境如紅樹林、泥灘、小村落和風水林等，野生生物處處，令人目不暇給，實為理想的野外教室。 長度：1公里 時間：0.5小時

過北潭涌閘口片刻，即可見到一間士多，其右則當可見教育徑起始路牌。漫步小徑，與毗岸的北潭涌度假營相對，順流而下。這清徹的河水源自鯽魚湖，流經保良局度假營，直出西貢海，沿岸生境為紅樹提供了優良的生長環境。這裡的海漆長得特別茂盛，但海漆是有毒的紅樹，不要隨意觸摸。除了紅樹，泥灘上的彈塗魚和招潮蟹都是可愛易見的動物。於道上遊人亦有機會找到珍貴的土沉香（又稱牙香樹），其珍貴之處非在於罕有，而是因為「香港」一名源自舊時香港出口土沉香作為香品，因而得名。

按圖即睇北潭涌自然教育徑導賞點、設施、交通資料與沿路靚景👇👇👇

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🌄同場加映1：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：北潭涌自然教育徑】

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