【的士加價】最近傳來的士加價消息，指受到石油氣價格上升及通漲影響，的士業界倡起錶價由$24大幅上調至$35，大家以後乘搭的士或將要付多4成起錶價！

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的士加價｜的士業界倡起錶加至$35 港人批加幅大：會多咗人坐Uber

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消息指的士業界倡起錶價加至$35

繼3大巴士公司獲批調整價格及加價後，的士業界亦倡增加起錶價。消息指，因國際石油氣價格上升，的士業界估計行會最快3月批准的士起錶價加價。

距離上次的士加價已是4年多前，起標價上調至$24。據悉，有業界人士指加上通漲及疫情影響，認為將起錶價上調$35的做法合理。如果向運輸署申請而又獲批，大家出門搭的士或將要付多4成起錶價！

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網民批加幅大：會多咗人坐Uber！

對於的士業界倡加價，引來不少網民熱烈討論，有網民認為的士加價，變相令市民轉乘其他交通工具：「會多咗人坐Uber」、「我早幾分鐘去小巴站搭，6蚊唔駛就搭到目的地！」亦有網民不滿意的士司機的服務態度：「等啲的士佬專業啲、車品好啲、服務態度好啲、部車乾淨啲再講啦！」

不過亦有網民指$24起錶價已維持4年多，加價也十分合理，「不過加幅太多梗係唔得！」