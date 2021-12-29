巴士加價｜3大巴士公司即將價格調整 加價3.2%！過海線加1至8毫

【巴士加價】巴士加價！新巴及城巴今年獲批加價12%，並分為兩個階段調整價格。第二階段加價即將推行，平均加幅為3.2%。而九巴因應新巴城巴加價，所有聯營過海路線亦會在同日起加價1至8毫。



巴士加價｜聯營過海線最多加超過5% 九巴月票價格維持不變

【巴士加價】因應新巴城巴獲批加價，九巴聯營過海線已於今年4月起先加價8.5%，並會在1月2日凌晨2時30分起，推行第二階段加價3.2%，涉及91條路線。

根據九巴公開的新收費表，加幅為1毫至8毫不等，其中跑馬地馬場前往觀塘及美孚的過海特別線101R及102R，加價8毫至16.3元，加幅達5.16%。

至於由新界來往中西區的過海路線，普遍加價1毫，包括馬鞍山來往金鐘的680線、大埔中心來往中環的307線；至於部份來九龍至港島的過海線就加價3毫至4毫，包括白田往返堅尼地城的104線、長沙灣往返小西灣的118線等。

不過九巴表示，月票價格會繼續維持$780，不會跟隨這次聯營過海路線加價，建議乘客可善用九巴月票。

聯營過海線新收費一覽：

新巴城巴第二階段加價3.2% 加幅為1毫至9毫

新巴及城巴暫未有發稿交代第二階段調整後的價格，但根據早前兩間公司向立法會提交的資料，所有路線將於1月2日起加價1毫至9毫，平均加幅為3.2%。

行政會議早前批准新巴及城巴加價12%，分兩次調整價格，首階段加價8.5%已在今年4月4日起執行。至於九巴的獨營路線及聯營路線亦已在同日分別加價5.8%及8.5%。