九巴新巴城巴42條巴士線暫停服務 香港多區受影響 新路線暫緩開辦

九巴、新巴城巴旗下多條巴士線即將暫停服務。九巴、新巴城巴再次調整班次，一共42條巴士線由即日起暫停服務，香港多區將受影響。九巴新路線31A亦將因應班次調整而暫緩開辦，要乘搭巴士出行的大家要留意喇！

九巴、新巴城巴42條巴士線暫停服務 香港多區受影響 新路線暫緩開辦

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42條巴士線受影響

繼於1月17日再次調整超過134條路線班次，因政府實施中小學全面暫停面授課堂，九巴及新巴城巴進一步暫停多條巴士線服務，分別暫停4條及38條巴士線，主要為學校路線及特別班次，一共42條巴士線受影響！

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九巴暫停服務巴士線

九巴宣布由即日起至1月30日暫停4條巴士線，包括34、43D、241X及31A，當中31A原為新開辦巴士路線，亦受疫情影響要暫緩開辦。

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新巴城巴暫停服務巴士線

新巴城巴宣布由即日起暫停38條巴士線服務，包括15B、15C、19P、23B、3A、40P、702A、702S、73P、81A、82S、85A、85P、90C、91A、93、93A、93C、95P、A17、A20、A23、H1、H2、NA12等等，受影響地區包括銅鑼灣、灣仔、長沙灣等地。當中不少巴士線為學校路線及特別班次，因此未有重新提供服務的日期，其他路線則停至2月9日，要乘搭巴士出行的大家要留意喇！