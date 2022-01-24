花墟交通安排|旺角花墟1連5日交通+人流管制！10條巴士線改道

【旺角花墟交通安排】因應第五波新冠疫情爆發，政府早前宣布取消2022年宵花市。警方預計農曆新年前夕，將有大批市民前往旺角花墟購買年花，警方今日（24日）宣布，旺角花墟將於年廿五至大年初一（1月27日至2月1日）一連5日實施特別交通及人流安排，即睇詳細交通管制措施及部分封路安排，有需要的朋友記得預早安排行程！

（資料圖片）

花墟交通安排|旺角花墟一連5日交通+人流管制！10條巴士線改道

警方今日（24日）宣布，預計農曆新年前夕將有大批市民前往旺角花墟，為了避免人群聚集增加感染風險及防止交通擠塞，計劃於1月27日至2月1日（農曆年廿五至大年初一）上午8時起，在旺角花墟一帶實施特別交通及人流安排。

（資料圖片）

旺角花墟實施特別交通管制街道包括花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路，屆時除了緊急車輛外及花販卸貨，所有車輛不准駛入上述路段。

人流密集時需由運動場道/花園街交界進入 其他路口只准離開

如果想進入花墟買年花，就要留意人群管理安排！警方指當人流正常時，市民可以從花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路進入花墟；當人流密集時，市民則需要由運動場道及花園街交界進入花墟，其他路口只准離開。另外，警方會視乎情況，安排太子站A出口及B1出口「只准出不准入」，方便市民進入花墟。

（資料圖片）

受影響巴士站

另外，該區部分巴士站將會封閉，途經的小巴線及巴士線需要改道。受影響巴士站包括太子道西近協和小學巴士站，將於1月30日下午3時至2月1日上午7時封閉；太子道西近協和小學的小巴及巴士站亦需封閉。

受影響3條小巴線和10條巴士線

實施特別交通及人流安排措施期間，3條小巴線和10條巴士線需要改道，受影響轉線小巴包括46、70、70A，以及巴士線1，1A、3C、20A、42、95、104、203C、203S及N216。有需要乘搭以上小巴及巴士線的市民，可以沿太子道西向東行，在近拔萃男書院位置上車。