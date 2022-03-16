【越竹航空香港航線】越南私營航空公司「越竹航空Bamboo Airways」將登陸香港，設有3款類型客艙，並且提供多條國際航線，以後香港旅客就可以多個選擇，飛往越南，或取道越南前往歐美澳等地！

越竹航空將登陸香港 直飛越南+設多條國際航線 連結歐美澳等地

新冠疫情衝擊下，繼續有航空公司拓展市場。越竹航空（Bamboo Airways）於2017年成立，由越南集團FLC Group全資擁有，以「精品航空」為定位，設有商務、特選經濟客艙及經濟客艙，近日越竹航空宣布在香港「插旗」，並已委任太平洋航空拓展為香港及澳門區營銷、銷售和公關總代理，以服務香港旅客！

（圖片來源：PAM Holidays）

自創立以來，越竹航空已持續展越南國內和國際航線，至2019年台灣成為首個國際航點，繼而再延伸至亞洲其他國家、歐洲和澳洲等地，至今提供逾70個國內和國際航線。越竹航空同時是首間獲批准以客機形式，登陸美國的越南航空公司，並可與美國的航空公司執行聯合飛航。

目前越竹航空已訂購20架波音787型長程客機，以應付未來越南及美國直飛服務，因此日後香港旅客亦可以享有多個途徑，乘坐越竹航空經越南前往歐美澳等地。官方宣布，香港和越南兩地直航服務正式啟航時間，將於稍後公布，大家記得密切留意喇！

現時國際航班據點

亞洲：東京成田、韓國仁川、泰國曼谷、新加坡、台北、高雄

歐洲：倫敦希斯路、德國法蘭克福

澳洲：墨爾本、悉尼

