新手行山｜漫步烏蛟騰郊遊徑眺望整個沙頭角海　山巒景致盡收眼底

烏蛟騰郊遊徑連接烏蛟騰至新娘潭路的降下坳，途經山丘上的山火瞭望台，從該處可眺望整個沙頭角海，以及船灣郊野公園東北山巒的景致，短短的山徑，能有如此的景觀，值得一走。

長度：2.4公里 時間：1.5小時



郊遊徑的入口頗為隱密，自烏蛟騰田心村內進，沿河溪右邊直入，不久便看到入口標示。初段緩緩走上一道較古老的林蔭山徑，旁邊有一道石澗。

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走到一山坳處，那裡有指示可通往荔枝窩、谷埔等地，郊遊徑需往山上的山火瞭望台續走，林蔭愈來愈疏落，景色也變得開揚。離開山火暸望台，下山的路段不遠，約30分鐘便可落到降下坳，附近有燒烤場及野餐地點。

導賞點

1) 烏蛟騰村

烏蛟騰村內有清澈的溪流，低地的荒廢農田及村後的風水林等，多元的生境為多種蜻蜓、豆娘、蝴蝶、魚類及鳥類等生物提供合適的棲所，一年四季都能在這裡找到不同的驚喜。

2) 山火瞭望台

郊遊徑途中有一山火瞭望台，往西北眺望，不但可以見到沙頭角，更可以看見內地發展迅速的鹽田港，轉向背面，又可以看見船灣郊野公園東北區一帶的山巒，體驗這區的荒野感覺。

山火瞭望台（野外動向授權使用）

3) 荔枝窩

不登山火瞭望台，可經亞媽笏、分水凹到荔枝窩，個半小時已可達。荔枝窩是東北區最大的一條村落，有具規模的典型村屋外，更有大片的風水樹，而海岸邊則為印洲塘海岸公園的一部分。

4) 吊燈籠

經芬箕托上吊燈籠，這裡是船灣郊野公園的最高點，可以遠眺整個印洲塘海岸，飽覽吉澳、娥媚洲和往灣洲。碧藍的海水襯托著翠綠的島嶼，海岸線蜿蜒曲折，就像一幅完美的圖畫。

5) 石屎梯級

留意建造梯級的石屎表面是真葉的脈紋。環顧四周，本地品種黧蒴錐都在沿途出現，以黧蒴錐的葉做成石紋這種就地取材的智慧，真是很不錯。

設施：野餐地點、燒烤場、洗手間、涼亭、資訊牌。



交通資料

起點：於港鐵大埔墟站乘搭專線小巴20R號（約30至60分鐘一班），在烏蛟騰三家村下車，沿新娘潭路前行至起點。



終點：沿吊燈籠徑行至祠心路，乘搭專線小巴20R號離開。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：烏蛟騰郊遊徑】

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