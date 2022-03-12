新手行山｜短線漫步香港仔樹木研習徑　遊港島後花園認識多種樹木

香港仔樹木徑環繞郊野公園入口的燒烤場一圈，只是短短數百米便植有及介紹了共21種樹木，其中一棵更是大有來頭的「香港之寶」土沉香。

長度：0.4公里 時間：0.4小時



香港仔樹木徑是循環路線，採用一貫樹木徑和燒烤區二合為一的特色，不少燒烤爐旁便為樹木徑介紹的樹種。

點擊下圖看清香港仔樹木研習徑特色風光👇👇👇

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較接近遊客中心的區域比較開揚，那裡種植了一些較高大和在四時都有較明顯變化的樹種，例如木棉樹、鳳凰木、假蘋婆、黃樟等，還有一些種植得遠離一點的便為鵝掌柴、銀合歡、白楸、對葉榕等。由於每種樹木在四時皆有變化，花期果期不一，因此香港仔樹木徑便成為研習不同樹木四時變化、物候特色的最佳地點。樹木研習徑旁還有一條長約200米的輪椅徑，為傷健人士提供舒展和運動的場地。

導賞點

1) 土沉香

這條樹木徑最著名的品種便是土沉香。土沉香又名牙香樹，「香港」一名的來由便和土沉香息息相關。雖然得名來源說法甚多，但最為學者接受的說法是古時燒香木的風氣鼎盛，土沉香為香港出產的香木之一，尤以東莞生產的「莞香」質量最高，故當時香木都運往今日的石排灣附近上船出口，甚至遠銷至蘇洲和北京等地。港口後來便有「香港」之名。

設施：傳意牌、野餐地點、燒烤場、洗手間、涼亭。

交通資料

起點：乘搭城巴7號（於中環交易廣場上車）、76號（於銅鑼灣摩頓台上車）或新巴971號（於海麗邨上車），在漁光道海鷗樓站下車；或乘搭專線小巴4A號、4C號（於銅鑼灣駱克道上車）或4B號（於灣仔上車），在石排灣邨總站下車。沿著香港仔水塘道上山，就可到達香港仔郊野公園的入口，再前行不久便是樹木研習徑入口。



終點：行至司徒拔道的灣仔峽道站，乘搭新巴15號（至中環市區）或15B號*（至港鐵天后站）離開。*只於星期日及公眾假期行駛



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：香港仔樹木研習徑】

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