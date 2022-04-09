港島好去處｜薄扶林唯美純白建築 新哥德式教堂/復古長廊浪漫打卡

撰文：草莓泡芙
出版：更新：

【港島好去處｜週末好去處】香港有不少極具古典風格的建築物，其中一個就是位於香港大學附近的法定古蹟，至今已有超過100年歷史，更是全港唯一新哥德式教堂，充滿法式浪漫風情，同時成為不少本地人的婚照熱門攝影場地，值得大家親身前往參觀兼打卡拍照！

逾百年古蹟教堂　純白色哥德式建築物

位於薄扶林的伯大尼修院是香港法定古蹟建築物，根據資料顯示，修院由法國天主教會「巴黎外方傳教會」（The Missions Etrangeres de Paris）於1875年建成，至今已有超過145年歷史。後來經過多次復修工程，現由香港演藝學院接手復修及保育，同時成為演藝學院的校舍一部分。

伯大尼修院的整體建築呈現法式復古風格，通透花窗設計與黑白菱形地磚，配合純白牆身以及尖形拱門，置身其中讓人有種身處歐洲的感覺，同時可以感受到濃濃的歷史感。教堂現時對外開放為婚禮場地，為建築物再添上一層浪漫氣息！

伯大尼教堂打卡位【1】正門

整座伯大尼教堂建築物為純白哥德式風格，在正門前拍照，可以將整棟古典風格建築物收入照片中，更能突顯出其宏偉之感。如果遇上天氣晴朗的日子，有藍天白雲與純白建築相映襯，非常漂亮！

伯大尼教堂打卡位【2】一樓及二樓長廊

伯大尼教堂的一樓及二樓位置設有長廊，以黑白菱形地磚及純白牆身為主，旁邊還有奶油色百葉窗及扇門，營造出典雅復古的氣氛。長廊盡頭有尖形拱門窗台，自然光折射在長廊地板上，更添明亮感。

伯大尼教堂打卡位【3】尖形拱門窗台

尖形拱門窗台是法式建築特色之一，從窗台望出去可以清楚地欣賞室外風景，當日光打入長廊勾劃出影子，別具情調。窗外也有樹木與藍天作為點綴，輕鬆在窗台前影到打卡靚相！

伯大尼教堂打卡位【4】室外步道

主建築物室外有寬敞的室外步道，步道環繞著整棟建築物，一邊是純白教堂牆身，另一邊則是綠油油樹木群，對比鮮明！

伯大尼教堂打卡位【5】斜坡+長樓梯

在離開伯大尼教堂及建築物前，可以在斜坡處及長樓梯打卡，配合周圍的哥德式風格建築設計，彷如穿越時空置身異國一樣。

前往伯大尼教堂打卡前要注意，公眾只可以在教堂及相關宗教場所外的地方參觀，教堂內部只供已預約婚禮或演藝學院相關人士使用。如果室內有學生上課或正進行婚禮，記得要保持安靜，以免打擾他人。

伯大尼教堂前往方法及交通

如果想前往伯大尼教堂，可以選擇乘坐以上巴士或專線小巴。

巴士：4、7、A10、37A、37B、40、40M、43X、46X、M49、71、90B、91、970、970X

專線小巴：22、22S、23、31、36

伯大尼小教堂
地址：薄扶林薄扶林道139號
電話：/
開放時間：星期一至五12:00-14:00；星期六10:00-12:00、13:00-15:00、16:00-18:00星期日13:30-15:30，16:00-18:00

上環黃花風鈴木盛放超壯觀！半山儒林臺復古打卡位成金黃花海大道第六代山頂纜車料將投入服務！綠色復古車身+設全景玻璃窗尖沙咀鬧市純白英式復古建築　落地玻璃屋/露天茶座打卡+睇展覽！大嶼山必訪隱世清幽秘景　英式復古建築/牛奶廠遺跡/粉藍小橋打卡
人氣景點
行程攻略
節日/活動介紹
打卡
香港打卡
打卡秘景
南區
你可能感興趣