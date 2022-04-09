港島好去處｜薄扶林唯美純白建築 新哥德式教堂/復古長廊浪漫打卡

【港島好去處｜週末好去處】香港有不少極具古典風格的建築物，其中一個就是位於香港大學附近的法定古蹟，至今已有超過100年歷史，更是全港唯一新哥德式教堂，充滿法式浪漫風情，同時成為不少本地人的婚照熱門攝影場地，值得大家親身前往參觀兼打卡拍照！

逾百年古蹟教堂 純白色哥德式建築物

位於薄扶林的伯大尼修院是香港法定古蹟建築物，根據資料顯示，修院由法國天主教會「巴黎外方傳教會」（The Missions Etrangeres de Paris）於1875年建成，至今已有超過145年歷史。後來經過多次復修工程，現由香港演藝學院接手復修及保育，同時成為演藝學院的校舍一部分。

伯大尼修院的整體建築呈現法式復古風格，通透花窗設計與黑白菱形地磚，配合純白牆身以及尖形拱門，置身其中讓人有種身處歐洲的感覺，同時可以感受到濃濃的歷史感。教堂現時對外開放為婚禮場地，為建築物再添上一層浪漫氣息！

伯大尼教堂打卡位【1】正門

整座伯大尼教堂建築物為純白哥德式風格，在正門前拍照，可以將整棟古典風格建築物收入照片中，更能突顯出其宏偉之感。如果遇上天氣晴朗的日子，有藍天白雲與純白建築相映襯，非常漂亮！

伯大尼教堂打卡位【2】一樓及二樓長廊

伯大尼教堂的一樓及二樓位置設有長廊，以黑白菱形地磚及純白牆身為主，旁邊還有奶油色百葉窗及扇門，營造出典雅復古的氣氛。長廊盡頭有尖形拱門窗台，自然光折射在長廊地板上，更添明亮感。

伯大尼教堂打卡位【3】尖形拱門窗台

尖形拱門窗台是法式建築特色之一，從窗台望出去可以清楚地欣賞室外風景，當日光打入長廊勾劃出影子，別具情調。窗外也有樹木與藍天作為點綴，輕鬆在窗台前影到打卡靚相！

伯大尼教堂打卡位【4】室外步道

主建築物室外有寬敞的室外步道，步道環繞著整棟建築物，一邊是純白教堂牆身，另一邊則是綠油油樹木群，對比鮮明！

伯大尼教堂打卡位【5】斜坡+長樓梯

在離開伯大尼教堂及建築物前，可以在斜坡處及長樓梯打卡，配合周圍的哥德式風格建築設計，彷如穿越時空置身異國一樣。

前往伯大尼教堂打卡前要注意，公眾只可以在教堂及相關宗教場所外的地方參觀，教堂內部只供已預約婚禮或演藝學院相關人士使用。如果室內有學生上課或正進行婚禮，記得要保持安靜，以免打擾他人。

伯大尼教堂前往方法及交通

如果想前往伯大尼教堂，可以選擇乘坐以上巴士或專線小巴。

巴士：4、7、A10、37A、37B、40、40M、43X、46X、M49、71、90B、91、970、970X

專線小巴：22、22S、23、31、36

伯大尼小教堂

地址：薄扶林薄扶林道139號

電話：/

開放時間：星期一至五12:00-14:00；星期六10:00-12:00、13:00-15:00、16:00-18:00星期日13:30-15:30，16:00-18:00

