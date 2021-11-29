大嶼山必訪隱世清幽秘景　英式復古建築/牛奶廠遺跡/粉藍小橋打卡

【大嶼山好去處】到訪位於大嶼山的熙篤會神樂院，可以看見充滿復古感的英式建築物，極具歷史意義的耶穌「苦路」和「六角聖母亭」等，同時是香港著名牛奶品牌的發源地。前往熙篤會神樂院的交通路線不算太過複雜，周末出行時可以一邊感受歷史氣息，一邊拍照打卡留念。



大嶼山熙篤會聖母神樂院。（圖片授權：IG@mmeow.xx1）

位於大嶼山的熙篤會神樂院（又名聖母神樂院），由一位在戰爭中流亡的法國修士於1950年代設立，目的是為了讓其他修士可以繼續隱修生活。從熙篤會神樂院的建築群可以窺見當時的建築特色，部分建築揉合中式風格，營造出中西融合的獨特風景。

在對岸的坪州亦可清晰看到神樂院的標誌。在聖堂門外，則有一尊本篤會會祖聖本篤像。週末時，一般可以進入聖堂內部參觀，感受一下聖堂莊嚴的氣氛。不過要注意，若聖堂內正進行彌撤或其他儀式則需要保持安靜，不便打擾。

聖堂外亦有不少充滿特色的拍照打卡位，例如神樂院小花園設有門楣，門楣上的粉藍色十字架，配上兩旁石柱，甚具莊嚴氣派。進入小花園後就可以見到「中式聖母亭」。聖母亭於1979年建成，使用傳教初期較常用的中西合壁風格，在中央尊放一座葡萄牙花地瑪聖母。

神樂院位於高地之上，對外只有一條建在小溪上的「永援聖母橋」（建於1960年代）連接。聖母橋設計以簡樸為主，由花崗岩建成。聖母橋同為粉藍色，是不少遊客的打卡必影地。

從神樂院碼頭通往神樂院的山路，是香港唯一的戶外苦路徑。沿路有14個標有羅馬數字的十字架及畫像，象微耶穌受難的苦路14處。

神樂院除了是修士們隱修的地方，更是香港著名牛奶品牌「十字牌」的發源地。神樂院在1950年代開始生產牛奶，自給自足。當牛奶需求日益增加，1980年代將牛奶廠遷往元朗現址，同時不再由神樂院管理。在原址可以見到牛房及牛場倉庫遺跡，附近亦可找到不少牛奶樽及膠箱。

不過牛房及牛場倉庫室均為私人地方，未經許可不得擅進。大家在參觀拍照時，切記不要打擾在內隱修的修士和神職人員啊！

（圖片來源：IG@mmeow.xx1授權）

（圖片來源：IG@mmeow.xx1授權）

神樂園提供「預約避靜」的服務，每位每天收費為港幣$350元正（有獨立洗手間）或港幣$300元正（共用洗手間）。收費包括三餐膳食，有興趣的朋友可於官網預約。

前往神樂園的交通不算複雜，可以在欣澳乘愉景灣巴士DB03R線，於愉景灣廣場下車。下車後沿愉景灣道往遊艇會，轉入遊艇徑後便會進入稔樹灣村。沿著稔樹灣村石路前行，到達梯級時拾級而上，沿指示牌前行可見苦路徑，進入神樂園範圍。

熙篤會聖母神樂院

地址：香港大嶼山大水坑353-354地段

電話：2987 6292

