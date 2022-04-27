【福布斯旅遊指南2022】福布斯旅遊指南2022出爐，其中酒店排名結果出人意料，全港有20間酒店上榜，包括曾譽為全港第一酒店在內不少享譽全港的老牌「五星酒店」僅獲四星評分，而不少備受爭議的酒店則被評為五星評分！

福布斯2022酒店星級名單出爐！曾譽全港第一酒店僅得四星

大家平時都知道酒店分為五星級，通常都是根據酒店的規模、設施、服務等作出評估而得出的結論，其中福布斯旅遊指南2022的酒店星級排名，是當中一個較具備參考性的指南之一。隨著福布斯旅遊指南2022出爐，大家都好緊張香港酒店的排名結果！

其中獲福布斯旅遊指南2022評為「Recommend」的酒店，包括有帝苑酒店以及九龍東如心酒店，分別被稱讚景色優美、餐飲服務優秀及房間裝修精緻。

福布斯評級專員重點簡介：

獲福布斯旅遊指南2022評為「四星級」一共有9間酒店。曾在Staycation熱潮初期，因於旅遊評分網站TripAdvisor獲佳績的被譽為「全港第一」的酒店The Upper House，以及開業數十年，曾有多位國家領導人入住，至今維持高質素服務的香港君悅酒店，皆在此名單中，無緣「五星級」。

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獲福布斯旅遊指南2022評為「五星級」一共有8間酒店。其中包括以「六星級」自居的瑰麗酒店，以及英女王至喜愛的半島酒店均榮登榜單。另外一間普遍被認為屬「四星級」的美利酒店亦登上榜單。

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