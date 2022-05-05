麥當勞優惠劵｜最新20大優惠券　$9香芋批/$13下午茶/母親節甜品

【麥當勞優惠券】麥當勞5月再推出全新麥當勞優惠券！最新麥當勞優惠券包括$9香芋批、$18魚柳包下午茶餐、指定套餐減$5、免費麥炸雞、麥炸雞雙人特價餐等！5月5日起更會推出母親節期間限定甜品，只需以麥當勞APP下單就可以用！

麥當勞優惠券│新推20大優惠券 $9香芋批/$13下午茶/母親節甜品

（資料圖片）

麥當勞再推出全新麥當勞優惠券！由5月9日起，所有麥當勞APP用戶可以享用20大全新限時超值麥當勞優惠券，包括$9香芋批、$13脆香雞翼下午茶餐、將軍漢堡雙人特價餐、免費麥炸雞、指定套餐$5等。由5月5日起至5月8日起，McCafé更會推出母親節限定甜品，同樣可以麥當勞APP優惠券食到！

（圖片來源：麥當勞）

由4月18日起，所有麥當勞APP用戶可享用各款新推麥當勞優惠券，包括$36麥炸雞超值套餐、超值套餐減$5、$85麥炸雞分享桶、$9香芋批等，大部份更可重複使用！

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早餐、午市及下午茶時段亦有相應麥當勞優惠券可以使用，包括指定超值早餐套餐減$3、McCafé早餐減$3、McCafé下午茶減$3、$13脆香雞翼配汽水下午茶、超值套餐減$5、$43從不孤單一人快樂晚餐等，全日任何時段都有優惠券可重複使用，用優惠價歎心水套餐。

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另外，由5月5日-5月8日，McCafé更會推出母親節限定甜品「玫瑰 Mini Cake」，麥當勞APP用戶可以優惠價$33食到，而「母親節三重愛意玫瑰禮盒裝」使用優惠券，只需$68就可以買到，和母親分享限定甜品！

除此以外，是次麥當勞優惠券六適用於麥麥送，包括買滿$120即送9件麥樂雞、買滿$150送麥炸雞2件、買滿$300送麥炸雞6件等，非常抵食！

麥當勞App 第十九週 VALUE MONDAY 電子優惠券

日期：2022年5月9日至5月15日（母親節限定甜品在5月5日-5月8日供應）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

